21 августа 2025 в 12:59

Стало известно, куда устроился работать внук Геннадия Зюганова

Михаила Зюганова назначили замминистра экономразвития Ростовской области

Геннадий Зюганов и его внук Михаил Зюганов Геннадий Зюганов и его внук Михаил Зюганов Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Михаил Зюганов, внук председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, начал работу на посту заместителя министра экономического развития Ростовской области, передает «Коммерсант» со ссылкой на правительство региона. Выбор в пользу Михаила Зюганова обусловлен его управленческими компетенциями.

Михаил Андреевич, являясь наследником дела своего знаменитого деда, безусловно, разделяет взгляды руководства КПРФ. При этом в своей профессиональной деятельности исходит исключительно из интересов и потребностей жителей Ростовского региона и не имеет партийной принадлежности,— говорится в сообщении.

Отмечается, что Зюганов будет заниматься реализацией национальных проектов. Кроме того, в его обязанности войдет взаимодействие с высшими органами исполнительной и законодательной власти.

Зюганов приступил к исполнению своих обязанностей на новой должности 19 августа. С ним заключен трудовой договор на один год с испытательным сроком в три месяца. В правительстве региона подчеркнули, что вакансия заместителя министра была специально создана для решения задач, связанных с реализацией федеральных проектов и развитием взаимодействия между ведомствами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге, что Кремль поздравил Геннадия Зюганова с переизбранием на пост председателя ЦК КПРФ. По словам Пескова, партия самостоятельно выбрала лидера в соответствии со своими традициями.

