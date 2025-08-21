Стало известно, куда устроился работать внук Геннадия Зюганова

Михаил Зюганов, внук председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, начал работу на посту заместителя министра экономического развития Ростовской области, передает «Коммерсант» со ссылкой на правительство региона. Выбор в пользу Михаила Зюганова обусловлен его управленческими компетенциями.

Михаил Андреевич, являясь наследником дела своего знаменитого деда, безусловно, разделяет взгляды руководства КПРФ. При этом в своей профессиональной деятельности исходит исключительно из интересов и потребностей жителей Ростовского региона и не имеет партийной принадлежности,— говорится в сообщении.

Отмечается, что Зюганов будет заниматься реализацией национальных проектов. Кроме того, в его обязанности войдет взаимодействие с высшими органами исполнительной и законодательной власти.

Зюганов приступил к исполнению своих обязанностей на новой должности 19 августа. С ним заключен трудовой договор на один год с испытательным сроком в три месяца. В правительстве региона подчеркнули, что вакансия заместителя министра была специально создана для решения задач, связанных с реализацией федеральных проектов и развитием взаимодействия между ведомствами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге, что Кремль поздравил Геннадия Зюганова с переизбранием на пост председателя ЦК КПРФ. По словам Пескова, партия самостоятельно выбрала лидера в соответствии со своими традициями.