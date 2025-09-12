Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 15:18

Россиянка обогатила мошенников миллионами из-за их доброты

Мошенники обманули жительницу Братска на более, чем 10 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

57-летняя жительница Братска перевела мошенникам более 10 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Женщина подозревала обман, но поддалась уговорам злоумышленников.

Мошенники связались с жертвой через мессенджер. Лжеброкер зарегистрировал для нее фальшивый аккаунт на бирже, где показатели «прибыли» искусственно увеличивались. Чтобы укрепить доверие, мошенники переводили небольшие суммы на счет ее мужа. Они постоянно поддерживали с ней связь, проявляя внимание и заботу, что побуждало ее продолжать общение.

Чтобы обеспечить себе доход, женщина взяла кредиты под залог двух квартир и машины. Кроме того, она заняла деньги у знакомых и уговорила мужа оформить кредит. Супруг поддался на уговоры, основываясь на ложных представлениях о ее успехах в инвестировании.

Семейная пара поняла, что их обманули, когда преступники перестали выходить на связь. Муж пострадавшей обратился в правоохранительные органы. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать россиянам СМС-сообщения с информацией о якобы подключенных финансовых счетах и доступах к криптокошелькам с крупными балансами. В уведомлениях содержатся готовые логины и пароли, ведущие на фейковые платформы. При попытке вывода средств пользователи сталкиваются с требованием внести реальные деньги для «повышения статуса» счета.

мошенники
схемы
жертвы
Иркутская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Невролог назвала продукты, которые могут спровоцировать мигрень
«Действовал по Корану»: беженец из Палестины изнасиловал школьницу
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка задержан в Юте
ЦБ снизил ключевую ставку до 17%: что будет с рублем, вкладами и ипотекой
Трамп не знает, действовал ли убийца Кирка в одиночку
Синоптики назвали дату, когда в Москву придут проливные дожди
Депутат раскрыл, почему некоторые беженцы не смогут прижиться в России
Лукашенко признался в любви к картошке на фоне диеты
Офтальмолог рассказал, сколько можно сидеть за экраном монитора
В Госдуме сделали неожиданный прогноз по ключевой ставке на конец года
Живодеры сняли скальп с собаки и отрезали ей уши
Трамп сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Кирка
В МИД России объяснили удары ВСУ по жилым домам
Психолог раскрыла секрет успешной учебы, о котором молчат учителя
Похожего на Овечкина мужчину сняли с Aurus Arsenal в Москве
В МИД России раскрыли, как Польша нарушает права человека
«Это дико»: в РПЦ осудили слова Пугачевой о браке с Киркоровым по расчету
Стало известно, сколько россиян планируют посмотреть конкурс «Интервидение»
Милонов потребовал «отменять» звезд в России при одном нарушении
В МИД заявили о готовности России обсудить «Маршрут Трампа»
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.