Россиянка обогатила мошенников миллионами из-за их доброты Мошенники обманули жительницу Братска на более, чем 10 млн рублей

57-летняя жительница Братска перевела мошенникам более 10 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Женщина подозревала обман, но поддалась уговорам злоумышленников.

Мошенники связались с жертвой через мессенджер. Лжеброкер зарегистрировал для нее фальшивый аккаунт на бирже, где показатели «прибыли» искусственно увеличивались. Чтобы укрепить доверие, мошенники переводили небольшие суммы на счет ее мужа. Они постоянно поддерживали с ней связь, проявляя внимание и заботу, что побуждало ее продолжать общение.

Чтобы обеспечить себе доход, женщина взяла кредиты под залог двух квартир и машины. Кроме того, она заняла деньги у знакомых и уговорила мужа оформить кредит. Супруг поддался на уговоры, основываясь на ложных представлениях о ее успехах в инвестировании.

Семейная пара поняла, что их обманули, когда преступники перестали выходить на связь. Муж пострадавшей обратился в правоохранительные органы. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать россиянам СМС-сообщения с информацией о якобы подключенных финансовых счетах и доступах к криптокошелькам с крупными балансами. В уведомлениях содержатся готовые логины и пароли, ведущие на фейковые платформы. При попытке вывода средств пользователи сталкиваются с требованием внести реальные деньги для «повышения статуса» счета.