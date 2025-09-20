Представители аэропорта Брюсселя сделали важное заявление после кибератаки

Собственные системы международного аэропорта Брюсселя на данный момент не пострадали от кибератаки, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани. По его словам, сбой затронул инфраструктуру внешнего поставщика, обеспечивающего работу сервисов регистрации и посадки пассажиров.

Системы аэропорта Брюсселя, по всей видимости, на данном этапе не затронуты. В настоящее время проводится дальнейшее расследование последствий. Поставщик услуг активно работает над решением проблемы и стремится решить ее как можно скорее, — рассказали агентству.

По его словам, атака произошла в ночь с 19 на 20 сентября, но ее последствия до сих пор устраняются. Собеседник рассказал, что пассажиров уведомили о возможных в сбоях в расписании рейсов.

Ранее стало известно, что международный аэропорт Брюсселя «Завентем» подвергся кибератаке, которая вызвала сбои в системах регистрации и посадки пассажиров. Хакеры атаковали и другие воздушные гавани Европы. Пассажирами посоветовали заранее проверять статус своего рейса.