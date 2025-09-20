«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 11:34

В ВСУ пожаловались на «поумневшие» российские «Герани»

Волонтер ВСУ Берлинская: российские «Герани» стали целиться самостоятельно

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские дроны «Герань» научились «видеть» смещение цели и стали корректировать свой полет, пожаловалась волонтер, основательница проектов поддержки аэроразведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Мария Берлинская. Раньше для защиты от БПЛА было достаточно слегка отойти в сторону, передает слова общественного деятеля издание «Страна.ua».

А сейчас <...>, по сути, сразу начинает «видеть» изменение расположения объекта и корректировать полет именно туда. Это увеличивает эффективность внедрения, — заявила Берлинская.

По ее словам, теперь под ударом оказались не только солдаты ВСУ, но и дорогостоящие установки ПВО. Берлинская уверена, что Москва будет наращивать количество «поумневших» дронов «Герань».

Ранее Минобороны России показало кадры поражения пункта управления ВСУ с применением беспилотников «Герань-2». Вооруженные силы РФ выполнили боевую задачу в районе населенного пункта Дорошенково. На представленном видео видно, как беспилотник прицеливается в объект, находящийся у дороги в лесополосе.

