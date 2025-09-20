Пашинян заявил о намерении запустить референдум по новой Конституции

Правящая в Армении партия «Гражданский договор» инициирует процесс принятия новой Конституции путем общенационального референдума, если получит поддержку на выборах 2026 года, следует из декларации, зачитанной премьер-министром Николом Пашиняном. Трансляция седьмого съезда партии велась на YouTube-канал Armenia Today. Отмечается также, что партия активизирует усилия по вступлению Армении в Евросоюз.

Для этой цели партия «Гражданский договор» обратится на очередных парламентских выборах 2026 года к народу с просьбой продлить свой мандат на управление Республикой Армения еще на пять лет, ожидая формирования конституционного большинства. Получив вотум доверия народа на выборах, партия инициирует процесс принятия новой Конституции Республики Армения путем общенационального референдума, — зачитал Пашинян.

Ранее политик заявил, что Армения вступила в новый исторический этап после подписания мирного соглашения с Азербайджаном в Вашингтоне. Пашинян отметил, что за последние год и семь месяцев на армяно-азербайджанской границе не погиб ни один военнослужащих.

До это Пашинян высказался за укрепления отношений с Россией. По его словам, в данный момент они переживают этап трансформации.