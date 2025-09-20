«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 11:58

Пашинян заявил о намерении запустить референдум по новой Конституции

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Правящая в Армении партия «Гражданский договор» инициирует процесс принятия новой Конституции путем общенационального референдума, если получит поддержку на выборах 2026 года, следует из декларации, зачитанной премьер-министром Николом Пашиняном. Трансляция седьмого съезда партии велась на YouTube-канал Armenia Today. Отмечается также, что партия активизирует усилия по вступлению Армении в Евросоюз.

Для этой цели партия «Гражданский договор» обратится на очередных парламентских выборах 2026 года к народу с просьбой продлить свой мандат на управление Республикой Армения еще на пять лет, ожидая формирования конституционного большинства. Получив вотум доверия народа на выборах, партия инициирует процесс принятия новой Конституции Республики Армения путем общенационального референдума, — зачитал Пашинян.

Ранее политик заявил, что Армения вступила в новый исторический этап после подписания мирного соглашения с Азербайджаном в Вашингтоне. Пашинян отметил, что за последние год и семь месяцев на армяно-азербайджанской границе не погиб ни один военнослужащих.

До это Пашинян высказался за укрепления отношений с Россией. По его словам, в данный момент они переживают этап трансформации.

Армения
Никол Пашинян
выборы
референдумы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Белграде начался масштабный военный парад «Сила единства»
В Саратове открыли горячую линию и развернули штаб после атаки ВСУ
«Самоуважение будет ущемлено»: Моди о главном враге Индии
Россиянин запинал подростка-самокатчицу и попал на видео
Иммунолог дала неожиданный совет по укреплению здоровья осенью
Меркурис рассказал, что делает Зеленский в Красноармейске
Венгрия призвала Европу объявить одно движение террористическим
В доме под Ростовом удерживали 17 рабов
В Ярославле разразился скандал из-за «прихваченной» бывшим мэром земли
SHAMAN назвал своего главного конкурента на «Интервидении»
Осужденный по делу Баталовых нотариус-мошенник не смог выйти по УДО
Зеленский отверг «корейский сценарий» для Украины
Малайзия: достопримечательности для идеального путешествия
Четыре пролета обрушились в московской школе и убили несколько человек
Китай: лучшие достопримечательности для каждого туриста
Легкое осеннее рагу: низкокалорийный ужин для здоровья и стройности
Россиян начали реже пускать в Мексику из-за одного фактора
Володин высказался о семьях мигрантов
«Это очень вредно»: в Госдуме рассказали, что может быть опаснее табака
Помидоры в арбузе: старинный рецепт с невероятным вкусом
Дальше
Самое популярное
Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина
Власть

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.