Стало известно, сколько получит Белый дом после сделки по продаже TikTok

Администрация американского президента Дональда Трампа рассчитывает получить многомиллиардный сбор от инвесторов по условиям сделки о продаже социальной сети TikTok, пишет The Wall Street Journal. Белый дом получит деньги в качестве комиссии за согласование сделки и ведение переговоров.
Ожидается, что администрация Трампа получит от инвесторов многомиллиардную комиссию в рамках сложной сделки по получению контроля над операциями TikTok в США, — сказано в материале.
По данным издания, переговоры по соглашению еще не завершены, окончательные суммы и механизм выплат не согласованы. При этом предполагается, что американский консорциум инвесторов станет владельцем примерно 80% акций TikTok в США, а китайская ByteDance сохранит менее 20%.
Ранее стало известно, что администрация США и власти Китая достигли договоренностей по будущему TikTok. Министр финансов Скотт Бессент рассказал, что стороны согласовали рамочное соглашение, но детали не раскрываются. Он отметил, что в ближайшее время Вашингтон и Пекин продолжат консультации по этому вопросу. Представитель американской делегации Джеймисон Грир уточнил, что документ предполагает передачу соцсети под контроль компании из США.