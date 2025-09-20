Стало известно, сколько получит Белый дом после сделки по продаже TikTok Администрация Белого дома планирует получить миллиарды после продажи TikTok

Администрация американского президента Дональда Трампа рассчитывает получить многомиллиардный сбор от инвесторов по условиям сделки о продаже социальной сети TikTok, пишет The Wall Street Journal. Белый дом получит деньги в качестве комиссии за согласование сделки и ведение переговоров.

Ожидается, что администрация Трампа получит от инвесторов многомиллиардную комиссию в рамках сложной сделки по получению контроля над операциями TikTok в США, — сказано в материале.

По данным издания, переговоры по соглашению еще не завершены, окончательные суммы и механизм выплат не согласованы. При этом предполагается, что американский консорциум инвесторов станет владельцем примерно 80% акций TikTok в США, а китайская ByteDance сохранит менее 20%.

Ранее стало известно, что администрация США и власти Китая достигли договоренностей по будущему TikTok. Министр финансов Скотт Бессент рассказал, что стороны согласовали рамочное соглашение, но детали не раскрываются. Он отметил, что в ближайшее время Вашингтон и Пекин продолжат консультации по этому вопросу. Представитель американской делегации Джеймисон Грир уточнил, что документ предполагает передачу соцсети под контроль компании из США.