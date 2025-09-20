Пропавшую в Таиланде россиянку видели с европейцем в гостинице

Эрика Владыко, 34-летняя россиянка, пропавшая неделю назад в Таиланде, в последний раз была замечена с мужчиной-европейцем в гостинице, передает Amur Mash. Пара заселилась в номер 16 сентября.

По данным канала, на следующий день девушка не только не оплатила проживание в отеле, но и покинула его, оставив свои вещи. Полиция в данный момент занимается установлением личности ее спутника.

Эрика оставила свою четырехлетнюю дочь в отеле в ночь на 13 сентября. После этого она уехала на такси в район Сукхумвит и с тех пор не возвращалась, не выходила на связь. Девочка была переведена в детский дом, а за ней вылетела ее бабушка. Срок действия визы Владыко истекает через два дня.

Ранее подруга пропавшей рассказала, что накануне своего исчезновения Владыко заходила в социальную сеть. 18 сентября аккаунт Эрики был онлайн, но сама она исчезла в ночь с 12 на 13 сентября. По словам подруги, такси, которое подвозило россиянку, подтвердило, что в машине она была одна.

До этого сообщалось, что россиянку могли напоить и похитить, как двух других женщин в этом районе, известном барами и ночными клубами. Ее видели ночью 13 сентября в Сукхумвит Сой 11, известном преступностью.