20 сентября 2025 в 05:06

В России ожидается всплеск июльского тепла

Вильфанд: в России ожидается заметное потепление

Практически на всей европейской территории России ожидается повышение температуры, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, показатели станут сопоставимы с климатическими нормами июля.

В выходные дни практически на всей европейской территории России прогнозируется повышение температуры, причем заметное, — отметил эксперт.

В частности, в Москве в начале следующей недели потеплеет до +27 °C, в регионах Черноземья — до +30 °C. В Центральном федеральном округе температура будет на один или два градуса выше нормы, а с воскресенья — на пять.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что ночью 19 сентября в столичный регион пришел первый дождь с начала осени. До этого сухая погода в столице держалась 20 дней подряд и в регионе сохранялся высокий 4-й класс пожарной опасности.

Кроме того, в пресс-службе сервиса «Яндекс Погода» рассказали, что россиян ждут различные погодные сценарии в конце сентября и начале октября 2025-го. В Москве и центральных регионах страны в понедельник будет разовый всплеск тепла до 27 ℃, а затем жители столкнутся с резким похолоданием до 10–14 ℃ и дождями.

