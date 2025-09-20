При атаке ВСУ на жилой дом в российском городе пострадал человек

В результате атаки беспилотников в Саратове поврежден жилой дом, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в Telegram-канале. Он уточнил, что есть пострадавший.

В результате атаки БПЛА есть повреждения жилого дома в Саратове. Есть пострадавший. На месте работают все экстренные службы, — отметил Бусаргин.

Ранее Telegram-канал SHOT написал, что серия взрывов прогремела над Саратовом и Энгельсом, предварительно, ПВО отработала по украинским БПЛА. Очевидцы рассказали SHOT, что было слышно не менее пяти взрывов около 01:15 и 01:30 мск, доносился гул мотора в небе, была слышна сирена воздушной опасности, виднелись вспышки.

До этого силы ПВО отразили атаку ВСУ на территорию Крыма, о чем сообщили в Минобороны РФ. Там уточнили, что за ночь над территорией региона уничтожили четыре украинских беспилотника.

Тем временем обломки беспилотника упали на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. В результате инцидента никто не пострадал. Минобороны РФ информацию не комментировало.