Признанный иноагентом военблогер понадеялся на помощь Путина Военный блогер и иноагент Алехин надеется на помощь Путина в снятии статуса

Военблогер Роман Алехин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в своем Telegram-канале выразил надежду на то, что президент России Владимир Путин поможет ему снять статус. По его словам, он никогда не получал финансирования из-за рубежа.

Алехин также упомянул, что числится в базе украинского сайта «Миротворец». Кроме того, Алехин находится под персональными санкциями украинского лидера Владимира Зеленского. Блогер также сообщил, что собирается обратиться в Минюст РФ. Алехин выразил надежду, что Путин заметит его и вмешается, хотя и признал, что это маловероятно.

Блогер добавил, что ему придется распрощаться с помощью фронту. По словам Алехина, статус иноагента также могли присвоить из-за комментария, который он мог дать телеканалу «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что блогер может искупить свою вину в зоне специальной военной операции на Украине. По словам политика, там Алехин сможет доказать всем свою состоятельность. Колесник отметил, что вокруг личности экс-советника губернатора Курской области слишком много скандалов.