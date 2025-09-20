«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 сентября 2025 в 20:37

«Мир стал таким»: Кудрявцева высказалась об «Интервидении»

Кудрявцева заявила, что «Интервидение» объединило артистов из дружеских стран

Лера Кудрявцева Лера Кудрявцева Фото: NEWS.ru

Телеведущая, актриса и певица Лера Кудрявцева заявила, что «Интервидение» собрало музыкантов из всех дружественных стран и это здорово. Как передает корреспондент NEWS.ru, Кудрявцева противопоставила «Интервидение» Евровидению и выразила надежду на то, что это не станет «политической историей».

У нас будет свой конкурс, и я считаю, что это здорово. Мир теперь стал таким, — отметила телеведущая.

Кудрявцева отдельно заметила, что не видит себя выступающей на конкурсе в составе группы «ЗаVисть». По ее мнению, для такого мероприятия, как «Интервидение», их группа с Катей Гордон слишком юмористическая, их песни можно слушать для хорошего настроения и смеха.

Ранее о роли конкурса «Интервидение-2025» и его главном отличии от Евровидения высказался известный певец Дима Билан. Он отметил, что подобные музыкальные фестивали и конкурсы помогают представителям разных культур узнать больше друг о друге. Этот культурный обмен он считает самым искренним, а музыку Билан назвал «самым честным продуктом человеческой жизнедеятельности», который никогда не врет.

