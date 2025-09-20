«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 сентября 2025 в 20:40

Спасатели разобрали завалы после ЧП в московской школе

Спасатели завершили поисковые работы в школе на востоке Москвы

Фото: АГН «Москва»

В школе № 1080 на востоке Москвы завершились поисковые работы, сообщили в оперативных службах. Как передает ТАСС, под завалами людей не обнаружили, хотя ранее сообщалось, что число жертв могло быть больше.

Поисково-спасательные работы завершены, людей под завалами нет, — сказал источник.

Инцидент произошел 20 сентября. Детей в момент происшествия в здании не было — оно было на реконструкции. Нарушение технологии строительства рассматривается в качестве причины ЧП. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

Тем временем при строительстве ливневой канализации на улице Красина в Новороссийске произошло обрушение грунта боковой стенки траншеи. В результате чего погибли двое рабочих. Спасатели незамедлительно прибыли на место, но извлеченные из-под завала рабочие скончались от полученных травм.

До этого мигрант-монтажник разбился насмерть на стройке судебного квартала в Санкт-Петербурге. По предварительной версии, 23-летний иностранный работник не применял средств индивидуальной защиты.

происшествия
обрушения
Москва
спасатели
