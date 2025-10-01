Появились подробности о новом подозреваемом в подрыве «Северных потоков» Задержанный в Польше украинец не признал свою вину в подрыве «Северных потоков»

Украинец Владимир З., которого задержали в Польше по требованию Германии в рамках дела о подрыве газопроводов «Северный поток», не признал свою вину, сообщил адвокат задержанного Тимотеуш Папроцкий в эфире телеканала TVN24. По его словам, новый подозреваемый утверждает, что не совершал никакого преступления против Германии.

Подозреваемый последовательно не признает своей вины и утверждает, что не совершал никакого преступления против Германии, — поделился Папроцкий.

В настоящее время Окружной суд Варшавы рассматривает ходатайство прокуратуры об аресте украинского гражданина. Решение по этому вопросу будет принято в ходе судебного заседания.

Ранее Генпрокуратура Германии сообщала, что обученный водолаз Владимир З. непосредственно погружался к трубам, где позднее произошла диверсия. По данным немецких властей, подозреваемый входил в диверсионную группу, которая в сентябре 2022 года подорвала газопроводы. Его адвокат оспаривает затребованную Берлином экстрадицию. По мнению правозащитника, для этого нет оснований.