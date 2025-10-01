Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 15:26

Появились подробности о новом подозреваемом в подрыве «Северных потоков»

Задержанный в Польше украинец не признал свою вину в подрыве «Северных потоков»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинец Владимир З., которого задержали в Польше по требованию Германии в рамках дела о подрыве газопроводов «Северный поток», не признал свою вину, сообщил адвокат задержанного Тимотеуш Папроцкий в эфире телеканала TVN24. По его словам, новый подозреваемый утверждает, что не совершал никакого преступления против Германии.

Подозреваемый последовательно не признает своей вины и утверждает, что не совершал никакого преступления против Германии, — поделился Папроцкий.

В настоящее время Окружной суд Варшавы рассматривает ходатайство прокуратуры об аресте украинского гражданина. Решение по этому вопросу будет принято в ходе судебного заседания.

Ранее Генпрокуратура Германии сообщала, что обученный водолаз Владимир З. непосредственно погружался к трубам, где позднее произошла диверсия. По данным немецких властей, подозреваемый входил в диверсионную группу, которая в сентябре 2022 года подорвала газопроводы. Его адвокат оспаривает затребованную Берлином экстрадицию. По мнению правозащитника, для этого нет оснований.

Европа
Польша
задержания
подозреваемые
подрывы
Северные потоки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве арестовали
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?» Тарасова о Валиевой, возобновляющей карьеру у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Террористы атаковали «Октоберфест»? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене
Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган
Машков назвал одну важную обязанность каждого гражданина
Врач предупредил, когда лучше отказаться от походов в баню
Эксперт объяснил, почему УАЗ Хантер нельзя использовать в такси
Политолог раскрыл, какой план вынашивает Санду для захвата Приднестровья
В РТС заявили об угрозе закрытия независимых АЗС
Лор раскрыл, почему осенью происходит всплеск отитов и синуситов у детей
По-баварски: рецепт рульки в духовке — невероятно сочно и вкусно
Поляки обрили украинца и нарисовали ему на лице нацистский символ
Экс-депутат Круглов задержан за фейки о российской армии
Российские военные создают «килл-зону» в тылу ВСУ
Полиция Мюнхена проверяет связь поджога дома и взрывов с левыми радикалами
Российский адмирал дал совет Трампу после его угроз ядерными подлодками
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.