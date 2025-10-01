Рухнувшая церковь забрала более 20 жизней AP: не менее 25 человек погибли при обрушении церкви в Эфиопии

Обрушение строящейся церкви в эфиопском регионе Амхара унесло жизни как минимум 25 человек, сообщает агентство AP со ссылкой на местные власти. Трагический инцидент произошел во время проведения религиозного мероприятия.

На данный момент мы подтвердили 25 погибших и более 100 пострадавших, — заявил медик.

Катастрофа случилась рано утром в среду в церкви Менджар Шенкора Арерти Мариам, где верующие собрались для участия в ежегодном празднике в честь Святой Марии. В момент происшествия внутри здания находилось значительное количество людей, что привело к массовым жертвам. Местный врач Сейюм Алтайе подтвердил, что среди погибших присутствуют дети и люди преклонного возраста.

Для оказания помощи пострадавшим больница уже обратилась за поддержкой к представителям Красного Креста. Местный администратор Тешале Тилахун предупредил, что окончательное число жертв может значительно увеличиться по мере продолжения спасательных работ.

Представитель местных властей отметил, что это трагическая утрата для общины. Спасательные операции продолжаются в интенсивном режиме для поиска возможных выживших под завалами.

Ранее стало известно, что 98 человек пострадали при обрушении школы-интерната Аль-Хозини в Индонезии. ЧП случилось во второй половине дня 29 сентября. В здании чинили бетонную крышу, внезапно она обрушилась на детей во время молитвы.