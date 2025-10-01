Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 16:02

Эксперт объяснил, почему «УАЗ Хантер» нельзя использовать в такси

Автоэксперт Максимов: «УАЗ Хантер» не годится для такси из-за характеристик

Автомобили «УАЗ Хантер» и «УАЗ Патриот» Автомобили «УАЗ Хантер» и «УАЗ Патриот» Фото: Виталий Аньков /РИА Новости

«УАЗ Хантер» не подходит по техническим характеристикам для использования в качестве такси, сообщил автоэксперт Антон Максимов. По его словам, которые приводит «Газета.Ru», транспортное средство имеет сертификацию по категории автомобилей N1G, а в такси допускаются лишь машины категории М1 (речь идет о легковых).

Законодательство прямо запрещает использование такой машины, — заявил эксперт.

Ранее Минпромторг опубликовал предварительный список машин для таксопарков, соответствующих закону о локализации. В перечень попали модели Lada, УАЗ, «Москвич», Evolute, Voyah и Sollers — всего более 20 наименований. Список планируется дополнять.

Также председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова сообщила, что предварительный перечень машин для таксопарков от Минпромторга будет дополнен. По ее словам, он основан на балльности автомобилей, но не включает производителей, работающих по специальным инвестиционным контрактам. Она уточнила, что многие таксопарки уже несколько лет не приобретают автомобили через параллельный импорт из-за высокого утильсбора.

такси
УАЗ
характеристики
автомобили
