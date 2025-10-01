В G7 захотели ужесточить санкции против России Bloomberg: G7 готовятся к новому ужесточению санкций против России

Страны «Большой семерки» близки к заключению соглашения о значительном ужесточении санкций против России, сообщает агентство Bloomberg. В текущем проекте заявления говорится, что в G7 работают над рядом вариантов санкций, в том числе над новыми мерами в сферах энергетики, военной промышленности и финансов.

Страны «Большой семерки» близки к заключению соглашения о значительном ужесточении санкций в отношении России из-за нежелания прекратить конфликт на Украине, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран G7 в ходе Генассамблеи ООН договорились активизировать санкционное давление на Россию. Они задумали ввести новые рестрикции, которые затронут не только Москву, но и третьи страны, помогающие ей. Наряду с этим в G7 намерены продолжать снижать доходы России от экспорта энергоносителей и сырья. Помимо этого, в адрес Москвы были выдвинуты обвинения в нарушении воздушных границ нескольких стран — членов НАТО.

До этого СМИ сообщили, что группа американских сенаторов, включая Линдси Грэма, предложила включить в список «спонсоров терроризма» Россию и Белоруссию. В настоящее время в этом списке, согласно американскому законодательству, числятся Куба, Сирия, Северная Корея и Иран.