Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 15:40

В G7 захотели ужесточить санкции против России

Bloomberg: G7 готовятся к новому ужесточению санкций против России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Страны «Большой семерки» близки к заключению соглашения о значительном ужесточении санкций против России, сообщает агентство Bloomberg. В текущем проекте заявления говорится, что в G7 работают над рядом вариантов санкций, в том числе над новыми мерами в сферах энергетики, военной промышленности и финансов.

Страны «Большой семерки» близки к заключению соглашения о значительном ужесточении санкций в отношении России из-за нежелания прекратить конфликт на Украине, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран G7 в ходе Генассамблеи ООН договорились активизировать санкционное давление на Россию. Они задумали ввести новые рестрикции, которые затронут не только Москву, но и третьи страны, помогающие ей. Наряду с этим в G7 намерены продолжать снижать доходы России от экспорта энергоносителей и сырья. Помимо этого, в адрес Москвы были выдвинуты обвинения в нарушении воздушных границ нескольких стран — членов НАТО.

До этого СМИ сообщили, что группа американских сенаторов, включая Линдси Грэма, предложила включить в список «спонсоров терроризма» Россию и Белоруссию. В настоящее время в этом списке, согласно американскому законодательству, числятся Куба, Сирия, Северная Корея и Иран.

Большая семерка
G7
санкции
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист оценил запрет на самокаты в ряде регионов России
В некоторых районах ДНР вернули комендантский час
Собянин объяснил, почему благодарен недовольству 60% москвичей
Правительство Афганистана ответило на обвинения в запрете интернета
Следствие возбудило дело после гибели ребенка на базе отдыха в регионе РФ
Военэксперт назвал направления наступления ВСУ
Грузины подсказали: рецепт хачапури по-мегрельски
Капитан юношеской сборной России рассказал о впечатлениях от Игр стран СНГ
Штрафы за резину не по сезону: что изменилось в правилах на 2025 год
Нападающий СКА отреагировал на допуск россиян с флагом на Паралимпиаду
«5% ВВП — бюджет войны»: военэксперт о возможном конфликте России и НАТО
«Я человек терпеливый»: Машков о трудностях после прихода в «Современник»
Израильская армия разделила сектор Газа на северную и южную части
«В спортзале голенькие ребята»: боксера-наставника обвинили в педофилии
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве заключили под стражу
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?»: Тарасова о перезапуске карьеры Валиевой у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.