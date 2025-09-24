Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 05:45

На министерской встрече стран G7 обсудили новый удар по России

Страны G7 договорились усилить санкционное давление на Россию и ее партнеров

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Министры иностранных дел стран G7 в ходе Генассамблеи ООН договорились активизировать санкционное давление на Россию, сказано в опубликованном на сайте Евросоюза коммюнике. Они задумали ввести новые рестрикции, которые затронут не только Москву, но и третьи страны, помогающие ей.

Главы внешнеполитических ведомств приветствовали продолжающиеся дискуссии между министрами финансов стран G7 о дальнейшем привлечении суверенных активов России для поддержки Украины, говорится в документе.

Наряду с этим в G7 намерены продолжать снижать доходы России от экспорта энергоносителей и сырья. Помимо этого, в адрес Москвы были выдвинуты обвинения в нарушении воздушных границ нескольких стран — членов НАТО.

Ранее сообщалось, что главную выгоду от конфискации замороженных российских активов получат США. Как заявил депутат Госдумы Сергей Алтухов, ЕС рискует оказаться в эпицентре финансового кризиса. По его словам, США выгодны ослабление европейской экономики и евро как валюты из-за подрыва доверия инвесторов, переток капиталов в американскую экономику и доллар как в «безопасную гавань», а также рост заказов для американского ВПК на фоне эскалации конфликта, который будет финансироваться за счет конфискованных средств.

Большая семерка
Россия
санкции
активы

