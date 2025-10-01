Житель Одессы спас собаку от потопа и попал на видео

Житель Одессы спас собаку от потопа и попал на видео

В Сети появилось видео спасения собаки после потопа в Одессе. На опубликованных местными пабликами кадрах мужчина поднял животное на руки и прошел с ним по пояс в воде.

Ранее сообщалось о гибели девяти человек, в том числе ребенка, в Одессе из-за сильных ливней. Как отметила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, спасатели эвакуировали 362 жителя города, также более 200 автомобилей вытащили из воды.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, в городе выпала полуторамесячная норма осадков. Уточнялось, что непогода оставила без света почти 24 тыс. жителей. Утром в среду, 1 октября, из-за наводнения не работала канализация в ряде районов города, также было ограничено движение по ряду улиц, прежде всего в наиболее пострадавшем Пересыпском районе.

До этого стало известно, что тропический циклон «Буалой» обрушился на Филиппины — порывы ветра достигали 150 км/ч (41 м/с). В результате разгула стихии погибли 10 человек — двоих убило упавшее дерево, остальные утонули.