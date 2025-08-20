Как правильно накладывать патчи: секрет свежего лица за 15 минут

Устали от темных кругов под глазами или сухости кожи после бессонной ночи? Многие ищут быстрое решение — и находят его в патчах. Эти маленькие помощники стали настоящим хитом ухода за кожей. Но чтобы они работали, важно знать, как правильно накладывать патчи.

Что такое патчи и откуда они взялись?

Патчи — это небольшие пластинки, пропитанные полезными веществами, которые точечно воздействуют на проблемные зоны. Чаще всего их используют под глаза, но есть варианты и для губ, шеи, носогубных складок, даже для зоны декольте. Они бывают тканевые и гидрогелевые. Тканевые сделаны из хлопка или биоцеллюлозы, пропитаны сывороткой. Гидрогелевые — из упругого геля, лучше прилегают к коже и дольше удерживают влагу. Гидрогелевые патчи эффективнее при отеках и усталости, тканевые — при сухости и тусклости.

Родоначальником патчей в косметологии считается Южная Корея. Именно там в 2000-х годах начали активно использовать гидрогелевые патчи с коллагеном, ниацинамидом и экстрактами растений. Сегодня они — часть ежедневного ухода миллионов людей.

Как правильно накладывать патчи?

Начните с чистой кожи. Протрите лицо тоником, аккуратно достаньте патчи из упаковки и приложите к нужным зонам. Под глаза — на нижнее веко, плотно прижав к коже. Не трите и не растягивайте кожу. Держите от 15 до 30 минут, затем снимите и распределите остатки сыворотки легкими похлопываниями пальцев. Не смывайте!

На что обратить внимание при выборе?

Патчи не заменяют крем полностью, но отлично дополняют уход. Они борются с отеками, темными кругами, сухостью, мелкими морщинками. Важно обращать внимание на состав.

Состав — гиалуроновая кислота, коллаген, пептиды, витамины.

Проблема — увлажнение, борьба с морщинами, темными кругами.

Тип кожи — для чувствительной кожи лучше бесспиртовые формулы.

Использовать патчи можно 2-3 раза в неделю. Если кожа чувствительная или есть хронические заболевания (розацеа, дерматит), лучше посоветоваться с косметологом.

Можно ли использовать патчи детям?

Обычно они предназначены для взрослых. Для детей лучше выбирать мягкие, гипоаллергенные средства и только после консультации с дерматологом.

Как правильно накладывать патчи — теперь вы знаете. Это простой, но эффективный способ улучшить состояние кожи. Особенно полезны патчи перед важными событиями, после перелетов или недосыпа. Главное — выбирать качественные средства и не забывать о базовом уходе.

