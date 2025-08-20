Мошенники придумали новый способ выманить личные данные у россиян Россияне начали получать от мошенников сообщения о блокировке номера

Мошенники начали рассылать абонентам фальшивые уведомления о блокировке номера, маскируясь под сотрудников компании, сообщил РИА Новости телеком-оператор «Волна». Таким образом они выманивают конфиденциальную информацию — паспортные данные, коды из СМС, пароли от банков и аккаунтов.

Это нужно, чтобы получить доступ к деньгам и личной информации жертв, — отметили в пресс-службе оператора.

Там напомнили, что телеком-операторы никогда не обращаются к абонентам через мессенджеры с требованием предоставить личные данные. Там призвали россиян обращаться только в официальные службы поддержки.

До этого появилась информация, что более 450 мошеннических сайтов создано с начала лета для обмана россиян в преддверии осеннего сезона отдыха. По данным специалистов, с июня 2025 года зафиксировано 450 подобных ресурсов, из них 85 — только с начала августа.

Тем временем в Госдуме предложили создать единый короткий номер для сообщений о звонках мошенников. Инициатива направлена на упрощение процедуры информирования о случаях обмана.