Мошенники придумали новый способ выманить личные данные у россиян

Мошенники начали рассылать абонентам фальшивые уведомления о блокировке номера, маскируясь под сотрудников компании, сообщил РИА Новости телеком-оператор «Волна». Таким образом они выманивают конфиденциальную информацию — паспортные данные, коды из СМС, пароли от банков и аккаунтов.
Это нужно, чтобы получить доступ к деньгам и личной информации жертв, — отметили в пресс-службе оператора.
Там напомнили, что телеком-операторы никогда не обращаются к абонентам через мессенджеры с требованием предоставить личные данные. Там призвали россиян обращаться только в официальные службы поддержки.
До этого появилась информация, что более 450 мошеннических сайтов создано с начала лета для обмана россиян в преддверии осеннего сезона отдыха. По данным специалистов, с июня 2025 года зафиксировано 450 подобных ресурсов, из них 85 — только с начала августа.
Тем временем в Госдуме предложили создать единый короткий номер для сообщений о звонках мошенников. Инициатива направлена на упрощение процедуры информирования о случаях обмана.