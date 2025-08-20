Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 10:25

Мошенники придумали новый способ выманить личные данные у россиян

Россияне начали получать от мошенников сообщения о блокировке номера

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали рассылать абонентам фальшивые уведомления о блокировке номера, маскируясь под сотрудников компании, сообщил РИА Новости телеком-оператор «Волна». Таким образом они выманивают конфиденциальную информацию — паспортные данные, коды из СМС, пароли от банков и аккаунтов.

Это нужно, чтобы получить доступ к деньгам и личной информации жертв, — отметили в пресс-службе оператора.

Там напомнили, что телеком-операторы никогда не обращаются к абонентам через мессенджеры с требованием предоставить личные данные. Там призвали россиян обращаться только в официальные службы поддержки.

До этого появилась информация, что более 450 мошеннических сайтов создано с начала лета для обмана россиян в преддверии осеннего сезона отдыха. По данным специалистов, с июня 2025 года зафиксировано 450 подобных ресурсов, из них 85 — только с начала августа.

Тем временем в Госдуме предложили создать единый короткий номер для сообщений о звонках мошенников. Инициатива направлена на упрощение процедуры информирования о случаях обмана.

мошенники
происшествия
россияне
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Польше взорвался неопознанный объект
ФСБ выяснила у задержанных под Брянском диверсантов подробности работы
Стала известна опасность газированной воды для детей
В России может появиться специальный мессенджер для детей
Командир украинской ДРГ назвал виновного в подрыве автомоста под Брянском
На Белгородчину напала «Баба-Яга»: как ВСУ атакуют Россию 20 августа
В России резко вырастут цены на техосмотр
Невыносимая вонь с птицефабрики «терроризирует» россиян уже третий год
Экономист раскрыл схему мошенничества с «серыми» сим-картами
Стало известно, как будет происходить изъятие земли по новым правилам
Россиянка получила 15 лет за снимки мест российских средств ПВО
«Не стоит принимать за истину»: Маск осудил WSJ за новость о его партии
Экс-замглавы российского региона задержали при попытке уехать из страны
Захарова обрушилась на «позорников» с Банковой, прикрывающихся украинцами
В Ozon отреагировали на сообщения о логистическом коллапсе
Правительство утвердило план борьбы с киберпреступниками
Назван неожиданный участник «Интервидения-2025»
С осени вступят в силу новые трудовые нормы для подростков
Названо побочное действие модного в соцсетях кофейного напитка
Стало известно, на какую сумму Китай закупил газ у России с начала года
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.