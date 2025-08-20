Российские солдаты «нагло и дерзко» выбрались из окружения ВСУ в ДНР

Российские военные вышли из окружения Вооруженных сил Украины по открытому полю на Красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике, рассказал военнослужащий с позывным Проказник в беседе с РИА Новости. По его словам, солдаты застали противника врасплох. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Начинают лопатками стучать, окапываются. Думаем, пока не окопались, надо идти. Предложил такой наглый и дерзкий вариант пойти по полю, — сообщил боец.

Ранее российские бойцы группировки войск «Южная» ликвидировали два центра управления дронами и блиндаж Вооруженных сил Украины. Военные цели были поражены в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР.

До этого FPV-дроны российской группировки войск «Север» уничтожили замаскированные укрытия и скопления живой силы ВСУ на Харьковском направлении. Российские военные при этом преодолели помехи, которые производила украинская система РЭБ.

Также вертолет Ми-28НМ поразил живую силу ВСУ в лесистой местности в зоне ответственности группировки «Север». В Минобороны РФ уточнили, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. Затем экипаж выполнил противоракетный маневр, после чего были выпущены тепловые ловушки.