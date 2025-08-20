Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 10:38

Российские солдаты «нагло и дерзко» выбрались из окружения ВСУ в ДНР

РИА Новости: ВС России вышли из окружения ВСУ в ДНР по открытому полю

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские военные вышли из окружения Вооруженных сил Украины по открытому полю на Красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике, рассказал военнослужащий с позывным Проказник в беседе с РИА Новости. По его словам, солдаты застали противника врасплох. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Начинают лопатками стучать, окапываются. Думаем, пока не окопались, надо идти. Предложил такой наглый и дерзкий вариант пойти по полю, — сообщил боец.

Ранее российские бойцы группировки войск «Южная» ликвидировали два центра управления дронами и блиндаж Вооруженных сил Украины. Военные цели были поражены в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР.

До этого FPV-дроны российской группировки войск «Север» уничтожили замаскированные укрытия и скопления живой силы ВСУ на Харьковском направлении. Российские военные при этом преодолели помехи, которые производила украинская система РЭБ.

Также вертолет Ми-28НМ поразил живую силу ВСУ в лесистой местности в зоне ответственности группировки «Север». В Минобороны РФ уточнили, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. Затем экипаж выполнил противоракетный маневр, после чего были выпущены тепловые ловушки.

спецоперация
военные
ДНР
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФСБ выяснила у задержанных под Брянском диверсантов подробности работы
Стала известна опасность газированной воды для детей
В России может появиться специальный мессенджер для детей
Командир украинской ДРГ назвал виновного в подрыве автомоста под Брянском
На Белгородчину напала «Баба-Яга»: как ВСУ атакуют Россию 20 августа
В России резко вырастут цены на техосмотр
Невыносимая вонь с птицефабрики «терроризирует» россиян уже третий год
Экономист раскрыл схему мошенничества с «серыми» сим-картами
Стало известно, как будет происходить изъятие земли по новым правилам
Россиянка получила 15 лет за снимки мест российских средств ПВО
«Не стоит принимать за истину»: Маск осудил WSJ за новость о его партии
Экс-замглавы российского региона задержали при попытке уехать из страны
Захарова обрушилась на «позорников» с Банковой, прикрывающихся украинцами
В Ozon отреагировали на сообщения о логистическом коллапсе
Правительство утвердило план борьбы с киберпреступниками
Назван неожиданный участник «Интервидения-2025»
С осени вступят в силу новые трудовые нормы для подростков
Названо побочное действие модного в соцсетях кофейного напитка
Стало известно, на какую сумму Китай закупил газ у России с начала года
Защита Гуцул подаст жалобу на приговор
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.