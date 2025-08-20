«Заезженная пластинка»: в Госдуме оценили деятельность Каллас Депутат Журавлев заявил о падении популярности Каллас на Западе

Европейские комиссары сами дискредитировали свою деятельность, а глава дипломатии ЕС Кая Каллас фактически не имеет никакого влияния на министров иностранных дел европейских стран, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он отметил, что вопрос антироссийских санкций также вызывает в мире все меньше интереса.

Эта заезженная пластинка даже в Европе уже все менее популярна, что уж говорить о США, где с приходом Трампа и вовсе полюбили совсем другой стиль, — отметил Журавлев.

Парламентарий напомнил, что Каллас не может отдавать приказы главе МИД Венгрии Петеру Сийярто. В управлении главы евродипломатии находится лишь ее «свита», сопровождающая политика на международных мероприятиях, добавил депутат.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюз намерен продолжать подготовку военнослужащих ВСУ и вводить новые санкции против России. Она также выразила «недоверие обещаниям Москвы».

При этом депутат парламента Австрии Сюзанна Фюрст резко раскритиковала исключение Европейского союза из процесса мирного урегулирования на Украине. Она охарактеризовала сложившуюся ситуацию как «политический позор» для ЕС.