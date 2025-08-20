Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 12:38

«Заезженная пластинка»: в Госдуме оценили деятельность Каллас

Депутат Журавлев заявил о падении популярности Каллас на Западе

Кая Каллас Кая Каллас Фото: European Union/Global Look Press

Европейские комиссары сами дискредитировали свою деятельность, а глава дипломатии ЕС Кая Каллас фактически не имеет никакого влияния на министров иностранных дел европейских стран, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он отметил, что вопрос антироссийских санкций также вызывает в мире все меньше интереса.

Эта заезженная пластинка даже в Европе уже все менее популярна, что уж говорить о США, где с приходом Трампа и вовсе полюбили совсем другой стиль, — отметил Журавлев.

Парламентарий напомнил, что Каллас не может отдавать приказы главе МИД Венгрии Петеру Сийярто. В управлении главы евродипломатии находится лишь ее «свита», сопровождающая политика на международных мероприятиях, добавил депутат.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюз намерен продолжать подготовку военнослужащих ВСУ и вводить новые санкции против России. Она также выразила «недоверие обещаниям Москвы».

При этом депутат парламента Австрии Сюзанна Фюрст резко раскритиковала исключение Европейского союза из процесса мирного урегулирования на Украине. Она охарактеризовала сложившуюся ситуацию как «политический позор» для ЕС.

санкции
Алексей Журавлев
Кая Каллас
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве вынесли приговор последователю основателя МММ
«Счастье привалило»: Диброва раскрыла, чем займется на фоне развода
Писатель предостерег подростков от чтения фэнтези
Историк указал на нюанс в совете Стубба Киеву пойти по «финскому сценарию»
Мать Дарьи Дугиной приехала на открытие памятника дочери
В Госдуме объяснили, кого Британия шлет троянским конем на Украину
Военэксперт ответил, как украинские диверсанты попали в Брянскую область
Москвич ублажал себя возле одного из столичных аэропортов и попал на видео
Россиянам дали совет, как сэкономить на оплате коммунальных услуг
Болид «Формулы-1» промчался по обычной трассе и попал на видео
Москвич развращал российских школьниц в интернете
Трамп захотел «поджарить» мигрантов на стене с Мексикой
В Италии уточнили, что могут означать гарантии безопасности для Украины
В Госдуме усомнились в знаниях Стубба после слов о перемирии 1944 года
Врач предупредила о вреде зеленых яблок для желудка и иммунитета
Ученые придумали, как добраться до недоступных высот атмосферы
Назван главный движущий фактор встречи РФ, США и Украины в ближайшее время
Трое человек погибли после игры детей с поджиганием дивана
Стало известно, как не растянуть желудок едой
Источники: Бастрыкин возглавит Верховный суд. Что известно, инсайды
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.