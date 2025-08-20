Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 12:34

Россиянам раскрыли, какие вредные добавки есть в кормах для животных

Специалист по качеству продуктов Балагуров: соя в кормах вредна для питомцев

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В составе кормов для животных могут быть соя, а также антиоксиданты BHA (E320) и BHT (E321), они же — бутилгидроксианизол и бутилгидрокситолуол, заявил Lenta.ru специалист по качеству продуктов Григорий Балагуров. Он отметил, что эти и некоторые консерванты вредны для питомцев. Они могут вызвать у них проблемы с ЖКТ и увеличить риск развития заболеваний.

Похожая ситуация с этоксихином (E324) — мощным синтетическим антиоксидантом, который часто используется в рыбных кормах. Некоторые исследования предполагают, что вещество в больших дозах может вызывать проблемы с кожей, печенью или даже приводить к мутациям ДНК, — отметил Балагуров.

Эксперт подчеркнул, что опасность также представляют искусственные красители, добавляемые в корм лишь для того, чтобы сделать его внешне более привлекательным. По его словам, регулярное потребление таких веществ может провоцировать аллергию, создавать избыточную нагрузку на печень и приводить к хроническим воспалительным процессам.

Ветврач Виктория Романовская ранее заявила, что укорачивание меха кота нарушает естественный теплообмен и может повредить кожный покров и привести к стрессу у животного. По ее словам, стрижка ради «охлаждения» — это миф.

