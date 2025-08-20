Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 12:38

Стало известно, почему США могли выбрать Венгрию площадкой для переговоров

Политолог Кортунов: Будапешт удобен России и США как переговорная площадка

Фото: Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

Будапешт является удобной переговорной площадкой по украинскому кризису для России и США, заявил NEWS.ru генеральный директор Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов. По его словам, венгерская столица устраивает обе стороны благодаря своему уникальному статусу в западных альянсах и особому отношению венгерского премьера к конфликту на Украине.

Будапешт удобен по крайней мере для двух участников. Он удобен для лидера США Дональда Трампа, потому что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — это старый партнер и в каком-то смысле соратник Трампа по своим взглядам, по позициям. С другой стороны, Венгрия остается членом НАТО и ЕС, то есть нельзя подвергать сомнению ее принадлежность к западному лагерю. Из европейских стран Венгрия — одна из предпочтительных площадок и для российской стороны тоже, потому что известна позиция Орбана по российско-украинскому конфликту, — пояснил Кортунов.

Однако он отметил, что для украинского руководства столица Венгрии является менее удобной площадкой для переговоров из-за сложных двусторонних отношений. По его словам, напряженность вызвана в первую очередь спорными вопросами о правах венгерского меньшинства на западе Украины.

Для Украины Будапешт — это менее удобная площадка, поскольку отношения между Украиной и Венгрией сложные. Есть проблема венгерского меньшинства, которое, по мнению руководства страны, не обладает теми правами, которые должны быть предоставлены. Есть и другие проблемы, которые осложняют взаимодействие Будапешта и Киева, тем не менее Венгрия относится к Евросоюзу, к НАТО, поэтому украинский лидер Владимир Зеленский мог бы с такой точкой согласиться, хоть и без энтузиазма, — резюмировал Кортунов.

Ранее министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что трехсторонний саммит Россия — США — Украина может пройти в Будапеште. До этого стало известно, что Вашингтон уже ведет подготовку к переговорам.

Венгрия
Украина
США
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве вынесли приговор последователю основателя МММ
«Счастье привалило»: Диброва раскрыла, чем займется на фоне развода
Писатель предостерег подростков от чтения фэнтези
Историк указал на нюанс в совете Стубба Киеву пойти по «финскому сценарию»
Мать Дарьи Дугиной приехала на открытие памятника дочери
В Госдуме объяснили, кого Британия шлет троянским конем на Украину
Военэксперт ответил, как украинские диверсанты попали в Брянскую область
Москвич ублажал себя возле одного из столичных аэропортов и попал на видео
Россиянам дали совет, как сэкономить на оплате коммунальных услуг
Болид «Формулы-1» промчался по обычной трассе и попал на видео
Москвич развращал российских школьниц в интернете
Трамп захотел «поджарить» мигрантов на стене с Мексикой
В Италии уточнили, что могут означать гарантии безопасности для Украины
В Госдуме усомнились в знаниях Стубба после слов о перемирии 1944 года
Врач предупредила о вреде зеленых яблок для желудка и иммунитета
Ученые придумали, как добраться до недоступных высот атмосферы
Назван главный движущий фактор встречи РФ, США и Украины в ближайшее время
Трое человек погибли после игры детей с поджиганием дивана
Стало известно, как не растянуть желудок едой
Источники: Бастрыкин возглавит Верховный суд. Что известно, инсайды
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.