Стало известно, почему США могли выбрать Венгрию площадкой для переговоров

Будапешт является удобной переговорной площадкой по украинскому кризису для России и США, заявил NEWS.ru генеральный директор Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов. По его словам, венгерская столица устраивает обе стороны благодаря своему уникальному статусу в западных альянсах и особому отношению венгерского премьера к конфликту на Украине.

Будапешт удобен по крайней мере для двух участников. Он удобен для лидера США Дональда Трампа, потому что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — это старый партнер и в каком-то смысле соратник Трампа по своим взглядам, по позициям. С другой стороны, Венгрия остается членом НАТО и ЕС, то есть нельзя подвергать сомнению ее принадлежность к западному лагерю. Из европейских стран Венгрия — одна из предпочтительных площадок и для российской стороны тоже, потому что известна позиция Орбана по российско-украинскому конфликту, — пояснил Кортунов.

Однако он отметил, что для украинского руководства столица Венгрии является менее удобной площадкой для переговоров из-за сложных двусторонних отношений. По его словам, напряженность вызвана в первую очередь спорными вопросами о правах венгерского меньшинства на западе Украины.

Для Украины Будапешт — это менее удобная площадка, поскольку отношения между Украиной и Венгрией сложные. Есть проблема венгерского меньшинства, которое, по мнению руководства страны, не обладает теми правами, которые должны быть предоставлены. Есть и другие проблемы, которые осложняют взаимодействие Будапешта и Киева, тем не менее Венгрия относится к Евросоюзу, к НАТО, поэтому украинский лидер Владимир Зеленский мог бы с такой точкой согласиться, хоть и без энтузиазма, — резюмировал Кортунов.

Ранее министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что трехсторонний саммит Россия — США — Украина может пройти в Будапеште. До этого стало известно, что Вашингтон уже ведет подготовку к переговорам.