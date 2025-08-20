Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 10:21

Автовладельцев предупредили о росте цен на одну услугу

ФАС собирается увеличить стоимость техобслуживания автомобилей с 2026 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба рассматривает возможность повышения стоимости техобслуживания автомобилей с 2026 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Минимальная цена для легковых машин может увеличиться с 913 до 1363 рублей.

Обновленные тарифы планируется закрепить в новой методике ФАС, которая находится на стадии согласования с другими ведомствами. Известно, что грядущие изменения затронут почти 6 млн автомобилистов.

При этом региональные власти смогут самостоятельно устанавливать более высокую стоимость ТО в зависимости от местных условий и расчетов. Кроме того, рассматривается вариант введения госпошлины за передачу данных о прохождении техобслуживания в базу МВД.

В проекте приказа впервые предусмотрена стоимость обслуживания городского электротранспорта. Минимальная цена техосмотра для трамваев и троллейбусов может составить 1710 рублей.

Ранее стало известно, что ФАС совместно с Минэнерго намерена проверить ценообразование на нефтепродукты в ряде регионов. В список попали ЛДНР, Запорожская и Херсонская области.

До этого сообщалось, что ФАС, Минсельхоз, Минфин, Минприроды и Росводресурсы до конца 2025 года проанализируют инициативы Совета Федерации по расчету стоимости воды для полива на приусадебных участках. Ведомства рассмотрят предложения «об определении условий расчета стоимости воды из мелиоративных систем» для пользователей, которые не являются сельхозпроизводителями.

