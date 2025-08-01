Стало известно, почему исполнители теракта решили покинуть «Крокус» ТАСС: исполнители теракта покинули «Крокус», когда у них заклинило оружие

Исполнители теракта в концертном зале «Крокус сити холл» покинули его, так как у них заклинило оружие, говорится в материалах дела. Рюкзаки с пришедшими в негодность автоматами Калашникова злоумышленники выбросили, покидая горящее здание, передает ТАСС.

Они скрылись из концертного зала в связи с тем, что испугались того, что оружие заклинило и осталось мало патронов, — сказано в материалах.

Ранее стало известно, что трое из четырех непосредственных исполнителей теракта в «Крокусе» во время расстрела людей находились под действием наркотических веществ. Они настаивают, что после употребления некой жидкости «общались с воинами Аллаха».

Тем временем заслуженный юрист РФ Иван Соловьев выразил мнение, что мигранты, устроившие теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», могут получить пожизненное заключение. Он добавил, что даже пособники убийц могут получить длительные сроки лишения свободы, однако в отношении этих людей не могут применить высшую меру наказания.

До этого выяснилось, что исполнители теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» готовились к нему с июня 2023 года. Четверо подозреваемых — Фаридуни Ш., Рачабализода С. М., Мирзоев Д. Б. и Файзов М. З. проходили обучение террористической деятельности на территории Турецкой Республики.