Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 августа 2025 в 04:00

Стало известно, почему исполнители теракта решили покинуть «Крокус»

ТАСС: исполнители теракта покинули «Крокус», когда у них заклинило оружие

Сгоревшее здание «Крокус Сити Холла» Сгоревшее здание «Крокус Сити Холла» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Исполнители теракта в концертном зале «Крокус сити холл» покинули его, так как у них заклинило оружие, говорится в материалах дела. Рюкзаки с пришедшими в негодность автоматами Калашникова злоумышленники выбросили, покидая горящее здание, передает ТАСС.

Они скрылись из концертного зала в связи с тем, что испугались того, что оружие заклинило и осталось мало патронов, — сказано в материалах.

Ранее стало известно, что трое из четырех непосредственных исполнителей теракта в «Крокусе» во время расстрела людей находились под действием наркотических веществ. Они настаивают, что после употребления некой жидкости «общались с воинами Аллаха».

Тем временем заслуженный юрист РФ Иван Соловьев выразил мнение, что мигранты, устроившие теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», могут получить пожизненное заключение. Он добавил, что даже пособники убийц могут получить длительные сроки лишения свободы, однако в отношении этих людей не могут применить высшую меру наказания.

До этого выяснилось, что исполнители теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» готовились к нему с июня 2023 года. Четверо подозреваемых — Фаридуни Ш., Рачабализода С. М., Мирзоев Д. Б. и Файзов М. З. проходили обучение террористической деятельности на территории Турецкой Республики.

теракты
Крокус Сити Холл
оружие
автоматы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, где похоронили Оззи Осборна
Стало известно, почему исполнители теракта решили покинуть «Крокус»
«Сомнений не осталось»: Лавров о планах НАТО нанести поражение России
«Обнаружены и уничтожены»: над Воронежской областью сработала ПВО
«Риск для Европы»: в ФРГ задумались о последствиях ухода Франции из Африки
Названы самые популярные схемы мошенничества при продаже дачи
Жену Макрона раскритиковали после судов с блогерами из-за трансгендерности
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 1 августа, надежда на дождь
Трамп описал свои эмоции по поводу действий России на Украине
Ведомственную охрану вооружат для борьбы с БПЛА
У Джастина Тимберлейка диагностировали редкую болезнь
В зоне СВО ликвидировали 20-летнюю девушку — командира отделения ВСУ
Сидит без денег в Израиле и тоскует по РФ: как сейчас живет Анатолий Белый
Стало известно, какую сумму сенат США одобрил для помощи Украине
МИД Сирии раскрыл смысл встречи Путина с аш-Шейбани
Массовый сбой Telegram в России: что известно, когда восстановят
Baza сообщила, что Таганрог атакуют беспилотники
Прибалтики никогда не было: как Литва, Латвия и Эстония воссоединились с РФ
Трамп признал, что санкции против России не работают
Макринин день: приметы на урожай и погоду, строгие запреты 1 августа
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.