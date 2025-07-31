Юрист рассказал, могут ли казнить напавших на «Крокус» террористов

Фигуранты дела о теракте в концертном зале «Крокус Cити Холл» Шахромджон Гадоев и Мустаким Солиев (слева направо) в Басманном суде во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока ареста

Мигранты, устроившие теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», могут получить пожизненное заключение, заявил в беседе с NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. Он добавил, что даже пособники убийц могут получить длительные сроки лишения свободы. По словам эксперта, в отношении этих людей не могут применить высшую меру наказания.

За совершенное обвиняемые могут лишиться свободы на срок от 12 до 20 лет. Кроме этого, есть все основания учитывать в качестве наказания пожизненное лишение свободы. В нашей стране действует мораторий на смертную казнь. Так как закон у нас обратной силы не имеет, даже если мы введем высшую меру наказания, в отношении этих людей она применена не будет, — прокомментировал Соловьев.

По его словам, смертная казнь — это признак правового суверенного государства, когда оно берет на себя функцию избавления общества от наиболее опасных его членов. В Советском Союзе она была мощным средством профилактики правонарушений, добавил он.

Ранее сообщалось, что трое из четырех непосредственных исполнителей теракта в «Крокусе» во время расстрела людей находились под действием наркотических веществ. Они настаивают, что после употребления некой жидкости «общались с воинами Аллаха».