Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 17:45

Юрист рассказал, могут ли казнить напавших на «Крокус» террористов

Юрист Соловьев: напавшим на «Крокус» террористам грозит пожизненное заключение

Фигуранты дела о теракте в концертном зале «Крокус Cити Холл» Шахромджон Гадоев и Мустаким Солиев (слева направо) в Басманном суде во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока ареста Фигуранты дела о теракте в концертном зале «Крокус Cити Холл» Шахромджон Гадоев и Мустаким Солиев (слева направо) в Басманном суде во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока ареста Фото: Иванец Алиса/ТАСС

Мигранты, устроившие теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», могут получить пожизненное заключение, заявил в беседе с NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. Он добавил, что даже пособники убийц могут получить длительные сроки лишения свободы. По словам эксперта, в отношении этих людей не могут применить высшую меру наказания.

За совершенное обвиняемые могут лишиться свободы на срок от 12 до 20 лет. Кроме этого, есть все основания учитывать в качестве наказания пожизненное лишение свободы. В нашей стране действует мораторий на смертную казнь. Так как закон у нас обратной силы не имеет, даже если мы введем высшую меру наказания, в отношении этих людей она применена не будет, — прокомментировал Соловьев.

По его словам, смертная казнь — это признак правового суверенного государства, когда оно берет на себя функцию избавления общества от наиболее опасных его членов. В Советском Союзе она была мощным средством профилактики правонарушений, добавил он.

Ранее сообщалось, что трое из четырех непосредственных исполнителей теракта в «Крокусе» во время расстрела людей находились под действием наркотических веществ. Они настаивают, что после употребления некой жидкости «общались с воинами Аллаха».

Крокус Сити Холл
теракты
террористы
Таджикистан
суды
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 300 БПЛА, 8 ракет: ВС РФ ударили по ВСУ в ответ на ультиматум Трампа?
«Буханка»-героиня необычным способом спасла жизнь российским военным
Постпредство США в ООН дало емкое объяснение ультиматуму Трампа
Белоусов провел переговоры с важным гостем из Азии
Евросоюз отреагировал на новый закон о НАБУ и САП на Украине
Звезда «Дома 2» обратился песней Джигарханяна к иноагенту Солнцеву
Пожар в Балашихе унес жизни двух человек
Камчатку встревожило еще одно землетрясение
Крыму грозит катастрофическое землетрясение? Опасность, выдержит ли мост
Сырского вывели на чистую воду после призыва обучать бойцов ВСУ под землей
Гороскоп на август-2025: завершаем лето с улыбкой
Раскрыта сеть атаковавших российские компании хакеров
Казахстан определился с подрядчиком для строительства третьей АЭС
Энергетик описал последствия введения США пошлин против партнеров России
Рекордную молнию длиной 829 километров зафиксировали в США
Американист разоблачил обман ЕС в торговой сделке с США
Напарница биатлонистки Дальмайер раскрыла подробности ее гибели
В России приняты новые правила работы сервисов рассрочки
Развратный нянь: педофил открыл детсад и восемь лет растлевал ребятишек
Оценены перспективы комбинированных ударов ВС РФ по позициям ВСУ
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.