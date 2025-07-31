Американский лидер Дональд Трамп может решиться на замену президента Украины Владимира Зеленского ради восстановления своего авторитета, сообщает Strategic Culture. По его данным, таким ходом президент США попытается добиться уважения российского коллеги Владимира Путина.

Кажется очевидным, что Трамп вскоре попытается предпринять радикальный шаг, чтобы, по крайней мере, в его представлении, завоевать большее уважение Путина. Замена Зеленского — это самая легкая из возможных целей, и, вероятно, он ею воспользуется, – говорится в публикации.

По данным издания Трамп теряет терпение. Его недавние высказывания в адрес российского лидера и «бредовые угрозы» вряд ли можно считать «ловкими политическими ходами, учитывая военную мощь России», считает автор. Замена Зеленского станет четким сигналом для Германии, Великобритании и Франции о том, что решения в ситуациях вокруг Европы принимает только Трамп.

Ранее СВР сообщала, что представители западных стран провели тайные переговоры с украинскими чиновниками об отстранении Владимира Зеленского от власти. По данным разведки, встреча с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя ГУР Кирилла Буданова и Валерия Залужного прошла на одном из альпийских курортов. Ермак и Буданов поддержали это решение, получив гарантии сохранения своих должностей и влияния на будущие кадровые назначения.