Жители шести городов Украины вышли на массовые протесты Жители шести городов Украины протестуют против ограничения прав НАБУ и САП

Жители Киева, Харькова, Львова, Днепропетровска, Одессы и Запорожья вышли на акции протеста против решения властей. Они требуют не ограничивать независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), пишет агентство РБК-Украина.

По состоянию на вечер люди вышли на акции в Запорожье, Харькове, Львове, Днепропетровске и Одессе, — указано в СМИ.

Поводом для протестов стало подписание президентом Украины Владимиром Зеленским закона, отменяющего независимость НАБУ и САП. Также причиной являются обыски СБУ у 15 детективов НАБУ по подозрению в госизмене и коррупции, а также задержание одного из руководителей ведомства.

Решение украинских властей вызвало резонанс как внутри страны, так и за рубежом. В ответ на критику Зеленский внес новый законопроект, который парламент рассмотрит 31 июля. Европейские чиновники призывают Украину ускорить антикоррупционные реформы, необходимые для вступления в ЕС.

Ране сообщалось, что МИД Германии внимательно изучит новый законопроект Зеленского. Документ представлен как инициатива, направленная на усиление независимости антикоррупционных органов страны.