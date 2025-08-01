Студентам рассказали, на какие трудовые гарантии они могут рассчитывать

Работающие студенты имеют право уйти в оплачиваемый учебный отпуск на время прохождения сессий и итоговых аттестаций, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, продолжительность отпуска варьируется от 30 до 50 дней в году в зависимости от направления обучения.

Российское законодательство предусматривает целый ряд мер поддержки для работающих студентов, которые помогают им успешно завершить обучение без ущерба для профессиональной деятельности. Студенты заочной и очно-заочной форм обучения в аккредитованных учебных заведениях имеют право на сохранение среднего заработка во время сессий и итоговой аттестации. Для разных курсов предусмотрена различная продолжительность таких отпусков — от 30 до 50 дней в учебном году, — сказал Чаплин.

Кроме того, подчеркнул депутат, в течение 10 месяцев до итоговой аттестации студенты имеют право на сокращенный трудовой день. По его словам, в этом случае рабочая неделя уменьшается до 33 часов с сохранением 50% заработной платы.

Работодатели обязаны полностью или частично возмещать затраты на проезд к месту обучения для студентов-заочников. Эта норма распространяется на учащихся как высших, так и средних специальных учебных заведений. Закон строго запрещает увольнение работников по инициативе работодателя во время их нахождения в учебном отпуске. Исключение составляют лишь случаи, когда сотрудник не предоставил подтверждающие документы об уважительности отсутствия на работе, — добавил Чаплин.

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила, что для определения размера пособия беременным студенткам будет учитываться прожиточный минимум в регионе, где находится университет. По ее словам, деньги будут выплачиваться один раз после рождения ребенка.