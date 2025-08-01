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01 августа 2025 в 04:20

Психиатр раскрыла, как победить боязнь перелетов

Психиатр Сычова: боязнь перелетов лечится чтением и прослушиванием музыки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чтение книг и прослушивание музыки во время полета могут помочь справиться с аэрофобией, заявила NEWS.ru психиатр Татьяна Сычова. По ее словам, ключом к преодолению страха также является осознание его причин — будь то боязнь высоты, замкнутого пространства или отсутствие контроля над ситуацией.

Подготовка к полету — важный аспект в борьбе с аэрофобией. Составьте план, соберите вещи заранее и выберите удобную одежду. Позаботьтесь о развлечениях — возьмите с собой книги или музыку. Еще один шаг к преодолению аэрофобии — понимание причин своих эмоций. Проясните для себя, что именно вызывает ваш страх. Это боязнь высоты, клаустрофобия или отсутствие контроля? — пояснила Сычова.

Она отметила, что аэрофобия чаще всего проявляется в возрасте от 25 до 40 лет, причем женщины страдают ей значительно чаще мужчин. По ее словам, расстройство может сопровождаться навязчивым поиском информации об авиакатастрофах, а также другими фобиями, такими как страх смерти, высоты или замкнутых пространств.

Аэрофобия обычно возникает в период между 25 и 40 годами, при этом женщины страдают ей намного чаще, чем мужчины. Аэрофобия может сопровождаться навязчивым выискиванием данных о случаях падений самолетов с пассажирами и безопасности перелета. В некоторых случаях аэрофобия может быть осложнена другой фобией: паническим страхом смерти, боязнью высоты или страхом замкнутых и тесных пространств, — резюмировала Сычова.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями противопоказаны авиаперелеты. По ее словам, перепады давления и недостаток кислорода в самолете могут ухудшить состояние пассажиров с хроническими болезнями.

аэрофобия
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