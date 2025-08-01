Голосование против поставок Израилю прервалось конфузом сенатора-демократа Cенатор Уоррен уронила стул и упала во время голосования против поставок Израилю

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен упала вместе со стулом во время голосования против военных поставок Израилю в зале заседаний сената, сообщает телеканал Fox News. Журналисты отметили, что республиканцы Тед Круз и Сьюзан Коллинз помогли женщине подняться.

Уоррен пыталась сесть на стол, но потеряла равновесие, опрокинула стол и упала, — пояснили журналисты.

Уточняется, что инцидент произошел, когда в сенате проходило голосование по двум резолюциям, направленным на блокировку военных поставок в Израиль. Речь шла о суммах более $675 млн (более 54 млрд рублей).

Ранее министры иностранных дел сразу 15 западных стран призвали к признанию Палестины. Решение было принято по итогам конференции по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке в Нью-Йорке.

Тем временем американский лидер Дональд Трамп в социальной сети The Truth Social выразил мнение, что палестинское движение ХАМАС должно немедленно сложить оружие и прекратить боестолкновения с израильскими войсками в секторе Газа, чтобы разрешить гуманитарный кризис в регионе. Он также подчеркнул необходимость освобождения израильских заложников.