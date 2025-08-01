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01 августа 2025 в 05:04

Пентагон оформил контракт с Raytheon на производство ракет для Украины

Пентагон, США, округ Колумбия Пентагон, США, округ Колумбия Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пентагон сообщил о заключении контракта с американской компанией Raytheon Technologies, занимающейся авиастроением и оборонной промышленностью, сообщает ведомство. Уточняется, что $3,5 млрд (приблизительно 281 млрд рублей) будут потрачены на производство ракет средней дальности AMRAAM для Украины и ряда других стран.

Подразделение Raytheon Technologies Corp. (Тусон, Аризона) получило неопределенный контракт с жесткой фиксированной ценой и стимулирующими выплатами на сумму не более 3,5 миллиарда долларов на производство усовершенствованных ракет средней дальности класса «воздух — воздух» (AMRAAM), — говорится в заявлении Пентагона.

Ранее появилась информация, что Киев составил секретный список с перечнем оружия, которое хотел бы получить от Германии в качестве военной помощи. Речь идет о вооружении стоимостью в миллиарды евро. При этом с приходом Фридриха Мерца на должность канцлера Германии Берлин перестал публиковать информацию о поставках оружия Киеву.

Также стало известно, что размер помощи Соединенных Штатов Украине к апрелю 2025 года достиг $123,3 млрд (9,7 трлн рублей). По данным Кильского института мировой экономики в ФРГ, военная поддержка составила $69,5 млрд (5,4 трлн рублей).

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