В Британии предрекли ВСУ масштабное отступление на одном направлении Аналитик Меркурис: ВСУ отступят на правый берег Днепра в течение полугода

Украинские войска не имеют достаточных ресурсов для продолжительной обороны в Днепропетровской области, ввиду чего ВСУ будут вынуждены отступить на правый берег Днепра в течение следующих шести месяцев, заявил геополитический аналитик из Великобритании Александр Меркурис на YouTube-канале. По его словам, армия Украины не обладает нужным количеством техники и людей для удержания позиций.

У них нет ни необходимой тяжелой техники, ни людей, которые могли бы построить систему обороны и удерживать занятые позиции. <...> В течение следующих шести месяцев кто-то, если он здравомыслящий человек, примет решение отвести украинские войска на правый берег Днепра, — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ может готовить масштабную операцию у херсонского побережья с участием четырех тысяч солдат. Повышенную активность вражеских дронов заметили у Тендровской и Кинбурнской кос.