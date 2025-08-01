Жену Макрона раскритиковали после судов с блогерами из-за трансгендерности Жену Макрона обвинили в стигматизации трансгендеров после исков к журналистам

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон, которая в суде преследует журналистов, заявляющих, что она якобы родилась мужчиной, поощряет враждебное отношение к трансгендерам (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), считает издание Libération. Автор отметил, что негодование первой леди понятно, однако выбранная ею стратегия защиты контрпродуктивна.

Пытаясь обелить свое имя, она, возможно, сама того не осознавая, способствует укреплению представления о том, что этот слух изначально оскорбителен, и тем самым увековечивает стигматизацию трансгендерных людей, — сказано в статье.

Ранее Эммануэль Макрон и его супруга подали в суд на американскую журналистку Кэндис Оуэнс. Такое решение было принято из-за заявлений блогера о половой принадлежности Брижит Макрон. Оуэнс обвиняется в публикации «нелепых, клеветнических и надуманных вымыслов», главным из которых является утверждение о том, что жена президента родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье.

Тем временем Апелляционный суд Парижа постановил, что французская журналистка Наташа Рей не оскорбляла Брижит Макрон, называя ее мужчиной, и действовала добросовестно. По мнению Рей, это означает, что она «предоставила очень веские и убедительные доказательства и аргументы», и правосудие доказало ее правоту.