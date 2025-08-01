Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 августа 2025 в 03:08

Жену Макрона раскритиковали после судов с блогерами из-за трансгендерности

Жену Макрона обвинили в стигматизации трансгендеров после исков к журналистам

Эммануэль и Брижит Макрон Эммануэль и Брижит Макрон Фото: Dinendra Haria/Global Look Press

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон, которая в суде преследует журналистов, заявляющих, что она якобы родилась мужчиной, поощряет враждебное отношение к трансгендерам (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), считает издание Libération. Автор отметил, что негодование первой леди понятно, однако выбранная ею стратегия защиты контрпродуктивна.

Пытаясь обелить свое имя, она, возможно, сама того не осознавая, способствует укреплению представления о том, что этот слух изначально оскорбителен, и тем самым увековечивает стигматизацию трансгендерных людей, — сказано в статье.

Ранее Эммануэль Макрон и его супруга подали в суд на американскую журналистку Кэндис Оуэнс. Такое решение было принято из-за заявлений блогера о половой принадлежности Брижит Макрон. Оуэнс обвиняется в публикации «нелепых, клеветнических и надуманных вымыслов», главным из которых является утверждение о том, что жена президента родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье.

Тем временем Апелляционный суд Парижа постановил, что французская журналистка Наташа Рей не оскорбляла Брижит Макрон, называя ее мужчиной, и действовала добросовестно. По мнению Рей, это означает, что она «предоставила очень веские и убедительные доказательства и аргументы», и правосудие доказало ее правоту.

Брижит Макрон
Эммануэль Макрон
Франция
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, где похоронили Оззи Осборна
Стало известно, почему исполнители теракта решили покинуть «Крокус»
«Сомнений не осталось»: Лавров о планах НАТО нанести поражение России
«Обнаружены и уничтожены»: над Воронежской областью сработала ПВО
«Риск для Европы»: в ФРГ задумались о последствиях ухода Франции из Африки
Названы самые популярные схемы мошенничества при продаже дачи
Жену Макрона раскритиковали после судов с блогерами из-за трансгендерности
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 1 августа, надежда на дождь
Трамп описал свои эмоции по поводу действий России на Украине
Ведомственную охрану вооружат для борьбы с БПЛА
У Джастина Тимберлейка диагностировали редкую болезнь
В зоне СВО ликвидировали 20-летнюю девушку — командира отделения ВСУ
Сидит без денег в Израиле и тоскует по РФ: как сейчас живет Анатолий Белый
Стало известно, какую сумму сенат США одобрил для помощи Украине
МИД Сирии раскрыл смысл встречи Путина с аш-Шейбани
Массовый сбой Telegram в России: что известно, когда восстановят
Baza сообщила, что Таганрог атакуют беспилотники
Прибалтики никогда не было: как Литва, Латвия и Эстония воссоединились с РФ
Трамп признал, что санкции против России не работают
Макринин день: приметы на урожай и погоду, строгие запреты 1 августа
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.