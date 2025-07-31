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31 июля 2025 в 09:10

«Русская Ким Кардашьян» задолжала ФНС и взвинтила прайс до 3 млн рублей

Bearwolf подняла ценник на концерты до 3 млн рублей на фоне долгов перед ФНС

Певица Bearwolf (настоящее имя — Валерия Василевская) Певица Bearwolf (настоящее имя — Валерия Василевская) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певица Bearwolf (настоящее имя — Валерия Василевская) за год увеличила стоимость своих выступлений, которые длятся 30 минут, с 350 тысяч до 3 млн рублей, сообщил телеграм-канал SHOT. По данным канала, ее гонорар вырос на фоне долгов перед ФНС в 900 тысяч рублей. «Русской Ким Кардашьян» грозит блокировка счетов.

Исполнительнице хита GODZILLA выступает с девятью песнями и выходит на сцену только с силиконовыми накладками на грудь. Кроме того, Bearwolf отказывается летать лоукостерами, такими как «Победа», — теперь она выбирает исключительно бизнес-класс. Водители Василевской должны быть выспавшимися и иметь опыт не менее шести лет.

Ранее ФНС заблокировала операции по счетам композитора, певца и народного артиста России Юрия Антонова. На музыканта зарегистрировано ИП, где основным видом деятельности названо исполнительное искусство. Юридическое лицо было создано в июле 1997 года.

До этого сообщалось, что певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) задолжала российской налоговой 733 тысячи рублей. Артистку активно разыскивают приставы. В России у уехавшей звезды осталось действующее ИП в области искусства, а также нежилое помещение площадью 134 «квадрата» в подвале дома на 5-й Магистральной. Там артистка планировала открыть студию звукозаписи, но помещение давно пустует.

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