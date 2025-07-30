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30 июля 2025 в 11:59

Названа высота цунами на Камчатке

Институт океанологии: высота цунами на Камчатке достигала 10-15 метров

Высота цунами на некоторых побережья Камчатки достигала 10-15 метров, рассказал РИА Новости руководитель лаборатории цунами Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Игорь Медведев. По его словам, природный катаклизм вместе с землетрясением стал сильнейшим за все время наблюдений.

Согласно нашим результатам, на некоторых участках побережья Камчатки высота цунами могла достигать 10-15 метров, — заявил эксперт.

Как пояснил Медведев, наибольшие волны наблюдались вблизи эпицентра — на юго-восточном побережье Камчатки и Северных Курильских островах. Ученый подчеркнул, что региональные центры предупреждения о цунами в Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске своевременно сработали, объявив тревогу и организовав эвакуацию населения из опасных прибрежных зон.

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