Раскрыто, признаком каких проблем ВСУ стало взятие Россией Часова Яра

Взятие армией Россией Часова Яра в ДНР говорит о практическом крахе обороны ВСУ во всей ДНР, заявил NEWS.ru военэксперт Василий Дандыкин. По его словам, ВС РФ выбили ВСУ из одного из ключевых пунктов в ДНР, занимающего стратегические высоты.

Взятие Часова Яра — явный признак того, что оборона ВСУ в ДНР дает не просто трещины, а расщелины, она практически рухнула, хотя предстоит еще много испытания для армии России. Но мы освободили один из ключевых городов на этом направлении, ВСУ цеплялись за каждый квадратный метр. У ВСУ появляются бреши на флангах, эти карманы мы срезаем, а значит высвобождается больше войск для главного удара, — считает Дандыкин.

Министерство обороны объявило о переходе Часова Яра под контроль российской армии в этот четверг, 31 июля. Боевую задачу выполнили бойцы Южной группировки войск. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, которая открывает путь к Славянско-Краматорской агломерации, а также к Константиновке.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский констатировал, что оборона украинской армии на Константиновском направлении фактически рухнула. По его словам, этому поспособствовал переход Часова Яра под контроль ВС РФ.