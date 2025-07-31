Силовики раскрыли судьбу жителей Часова Яра

Военнослужащие Вооруженных сил России эвакуировали большую часть жителей Часова Яра в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По его данным, горожане долгое время оставались в подвалах, дожидаясь прихода солдат. При этом войскам предстоит обследовать большое количество домов, чтобы понять, где еще могли остаться люди.

Из Часова Яра вывели большую часть мирных жителей, которые там оставались, — сказал собеседник агентства.

Министерство обороны объявило о переходе Часова Яра под контроль российской армии в этот четверг, 31 июля. Боевую задачу выполнили бойцы Южной группировки войск. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, которая открывает путь к Славянско-Краматорской агломерации, а также к Константиновке.

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что во время боев за Часов Яр российские войска ликвидировали группировку украинской армии, которая была крупнейшей за всю историю специальной военной операции. По его данным, в ней состояли тысячи солдат.