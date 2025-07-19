В ЕС озвучили рекордные цифры по экспорту европейских вин в Россию Объемы винного экспорта ЕС в Россию достигли максимума с ноября 2024 года

Объемы поставок европейских вин на российский рынок в минувшем мае достигли максимальных значений с ноября прошлого года, дойдя до уровня в почти 10 тысяч тонн, передает РИА Новости со ссылкой на информацию Евростата. В последний осенний месяц 2024 года страны ЕС ввезли в РФ 12,7 тысячи тонн.

Добиться такого показателя позволило наращивание экспорта со стороны государств, являющихся основными производителями этого алкогольного напитка, говорится в материале. К примеру, Италия увеличила объемы поставок вин в Россию на 7%, до 4,4 тысячи тонн. Польша же повысила этот показатель с 1,7 тысячи тонн до двух тысяч тонн.

Ранее журналисты сообщили об отрицательной динамике на российском рынке вина в первом полугодии нынешнего года. По их словам, уровень продаж этой алкогольной продукции просел на 12% в годовом значении, составив лишь 29,7 млн декалитров. Игристые же вина показали падение на 5%, до 10 млн декалитров. По словам исполнительного директора Fort Александра Липилина, причиной такой ситуации стал рост цен на вина.