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13 июля 2025 в 21:59

В России зафиксировали кризис винных продаж

«Коммерсант»: продажи вина в России резко снизились на фоне его подорожания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский рынок вина показал отрицательную динамику в первом полугодии 2025 года, пишет газета «Коммерсант». Продажи тихих вин рухнули на 12% в годовом сравнении, достигнув лишь 29,7 млн декалитров (дал), а игристых — снизились на 5%, до 10 млн дал, свидетельствуют данные участников рынка.

Главный виновник — цены. Как пояснил Александр Липилин, исполнительный директор Fort, основной причиной стало резкое удорожание. За последние два года пошлины на импорт повышались дважды, столько же раз увеличивался акциз. С августа 2024 года пошлина на вино из «недружественных» стран выросла до 25% (минимум $2 за литр), что спровоцировало рост цен на импорт примерно на 40% с начала 2025 года. Акциз на тихие вина за это время почти утроился, на игристые — также вырос значительно.

Рынок вина в России еще относительно молод и находится на этапе активной переориентации с импорта на российскую продукцию. Это приводит к тому, что на полках быстро сменяются торговые марки, и это тоже сдерживает спрос, — заявил энолог-шампанист Olymp Winery и «Усадьба Белогорье» Илья Волошин.

Рынок переживает болезненную трансформацию, признал эксперт. Однако он считает спад временным и ожидает восстановления спроса к 2026 году.

Статистика ФТС подтверждает кризис: импорт вина в I квартале 2025 года сократился на 51% г/г. Спад неравномерен: продажи вин из ЕС рухнули, в то время как продукция из «дружественных» стран, особенно ЮАР и Латинской Америки (пошлина 12,5%), а также Грузии, демонстрирует большую устойчивость.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о планах направить 738 млн рублей на развитие виноградников в городе. Он также напомнил о завершении строительства двух новых винодельческих заводов.

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