Мягкие морозы ожидают жителей одного из российских городов Гидрометцентр: москвичи столкнутся с мягкими морозами на следующей неделе

На следующей неделе в столичном регионе сохранится морозная погода, но температура будет соответствовать сезонным нормам, рассказала в беседе с ТАСС ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. Дневные температуры в Москве составят от минус 8 до минус 13 градусов по Цельсию, ночью похолодает до минус 13-22.

Существенно температура не меняется, 9 февраля на 1-2 градуса выше (по сравнению с выходными). Помягче, это связано с ростом атмосферного давления, — уточнила специалист.

Погода будет облачной с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до минус 13-15, днем — до минус 7-9 градусов.

Во вторник и среду, 10-11 февраля, местами возможен небольшой снег. Дневные температуры составят минус 8-13, ночью столбик термометра опустится до минус 17-22. На второй половине недели — в четверг и пятницу — ночью прогнозируется минус 11-16, днем — минус 4-9, с небольшим снегом. В выходные температура понизится еще на 1-2 градуса.

Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что ранняя весна в текущем году наступит на территории Крыма и Северного Кавказа. По ее прогнозу, устойчивое потепление в этих регионах ожидается уже в последней декаде февраля.