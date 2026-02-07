Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 05:22

Мягкие морозы ожидают жителей одного из российских городов

Гидрометцентр: москвичи столкнутся с мягкими морозами на следующей неделе

Посетители на открытии катка на ВДНХ в Москве. Посетители на открытии катка на ВДНХ в Москве. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На следующей неделе в столичном регионе сохранится морозная погода, но температура будет соответствовать сезонным нормам, рассказала в беседе с ТАСС ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. Дневные температуры в Москве составят от минус 8 до минус 13 градусов по Цельсию, ночью похолодает до минус 13-22.

Существенно температура не меняется, 9 февраля на 1-2 градуса выше (по сравнению с выходными). Помягче, это связано с ростом атмосферного давления, — уточнила специалист.

Погода будет облачной с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до минус 13-15, днем — до минус 7-9 градусов.

Во вторник и среду, 10-11 февраля, местами возможен небольшой снег. Дневные температуры составят минус 8-13, ночью столбик термометра опустится до минус 17-22. На второй половине недели — в четверг и пятницу — ночью прогнозируется минус 11-16, днем — минус 4-9, с небольшим снегом. В выходные температура понизится еще на 1-2 градуса.

Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что ранняя весна в текущем году наступит на территории Крыма и Северного Кавказа. По ее прогнозу, устойчивое потепление в этих регионах ожидается уже в последней декаде февраля.

зимы
морозы
Москва
холода
