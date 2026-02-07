Орбан уличил ЕС в попытке обобрать Венгрию ради Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети Х в очередной раз подверг резкой критике политику Евросоюза, обвинив Брюссель в намерении лишить финансирования венгерские семьи ради поддержки Украины. По словам политика, руководство ЕС, которое он часто именует «брюссельскими бюрократами», стремится перераспределить средства, предназначенные для граждан его республики. Орбан подчеркнул, что в Европейском союзе приоритет семьи считается чуть ли не «ересью», тогда как в Венгрии это называется «здравым смыслом».

Брюссельские бюрократы протягивают руки, пытаясь отнять деньги у наших семей, чтобы перенаправить их в Киев, — написал венгерский премьер.

В тот же день Орбан подтвердил, что Венгрия не будет поддерживать планы НАТО по отправке военных на Украину. Будапешт считает, что такие шаги несут риск прямого столкновения альянса с Россией.

Ранее министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Словакия и Венгрия планируют подать иск в Европейский суд с требованием отменить запрет на импорт российского газа, который должен вступить в силу в 2027 году. Страны считают регламент REPower EU несправедливым по отношению к их энергетическим потребностям и нарушающим базовые договоры ЕС.