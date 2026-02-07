Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 05:00

Давит неугодных, затыкает СМИ: за что Санду давать Нобелевскую премию мира

Майя Санду Майя Санду Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
В Норвегии заявили о выдвижении президента Молдавии Майи Санду на Нобелевскую премию мира за «защиту демократии». Однако в самой республике ее открыто критикуют за давление на оппозицию, преследование «неугодных» СМИ и слепое следование политике Евросоюза. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что такие эпизоды доказывают: Нобелевка себя давно дискредитировала. Почему за вклад в достижение мира награждают сторонников войны — в материале NEWS.ru.

За что Санду выдвигают на Нобелевскую премию

О выдвижении Санду на Нобелевскую премию мира заявил депутат парламента Норвегии Арильд Хермстад. По его мнению, молдавский лидер якобы играет ключевую роль в защите демократических институтов страны в условиях внешнего давления, информационных атак и попыток дестабилизации политической ситуации. Норвежский политик подчеркнул, что курс молдавского руководства на европейскую интеграцию и укрепление государственных институтов заслуживает международного признания.

Сама Санду отреагировала на инициативу в эфире молдавского канала TV8. «Я, конечно, ценю это, и я благодарна за то, что люди следят за нашей страной, что ценят нашу смелость и стойкость, но на эту премию номинировано много людей», — сказала она и предложила рассмотреть в качестве лауреатов пленных бойцов Вооруженных сил Украины.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru отметил, что Нобелевская премия мира давно не отвечает целям, ради которых создавалась. По его словам, награду все чаще присуждают людям, действующим по принципу «мир — это война».

«Вспомним хотя бы 2009 год. Барак Обама вступил в должность президента США 20 января, а уже в начале февраля ему была присуждена Нобелевская премия мира — то есть, по сути, авансом. Для справки: номинация на премию завершается 1 февраля. Чем он ее оправдал впоследствии? Организацией около десятка военных конфликтов за время своего правления. Или взять прошлый год. Премию дали не Дональду Трампу, который участвовал в прекращении нескольких военных конфликтов, а женщине, руководящей созданием конфликтов у себя в стране», — пояснил Анатолий Вассерман.

Барак Обама держит свой диплом и медаль во время церемонии вручения Нобелевской премии мира в здании мэрии Осло, столицы Норвегии, 10 декабря 2009 г. Барак Обама держит свой диплом и медаль во время церемонии вручения Нобелевской премии мира в здании мэрии Осло, столицы Норвегии, 10 декабря 2009 г. Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Как Санду «защищает демократию»

В Молдавии с иронией отнеслись к инициативе Хермстада. Бывший премьер-министр республики, лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат назвал разговоры о «защите демократии» при действующей власти в Кишиневе по меньшей мере спорными. Он подчеркнул, что политика Санду сопровождается давлением на любые оппозиционные силы в Молдавии и ограничениями свободы слова.

«Нобелевская премия — это приглашение на собственные похороны. Никто не совершил после нее ничего стоящего. Сегодня заговорили о премии для той, кто сама создает угрозы для свободы слова, для оппозиции, для СМИ», — написал Филат в своем в Telegram-канале.

Борьба с «неугодными» СМИ в Молдавии обострилась еще в 2023 году, когда власти закрыли 13 телеканалов и заблокировали десятки интернет-ресурсов, предоставлявших альтернативную точку зрения на политические процессы в стране. Тогда в черный список Кишинева попали платформы Sputnik Молдова, Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV и многие другие.

Перед президентскими выборами 2024 года в Молдавии заблокировали более 100 Telegram-каналов, а сама избирательная кампания вызвала немало вопросов. Большинство жителей республики отдали голоса за оппонента Санду Александра Стояногло, однако ей удалось перехватить победу с помощью зарубежных участков.

После избрания президент усилила давление на противников. В июне 2025 года в кишиневском аэропорту задержали депутатов от оппозиционного блока «Победа», вернувшихся с Петербургского международного экономического форума. А в августе суд в молдавской столице приговорил главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». Вскоре после вынесения приговора стало известно о планах Молдавии сократить финансирование образовательных программ в Гагаузии в сфере изучения языков национальных меньшинств.

Евгения Гуцул Евгения Гуцул Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Как дискредитировали Нобелевскую премию

Политолог и историк Владимир Ружанский в беседе с NEWS.ru напомнил, что когда-то лауреатом Нобелевской премии мира стал бывший премьер-министр Израиля Менахем Бегин — инициатор резни в палестинской деревне Дейр-Ясин. По словам собеседника, становится очевидным, что эта награда все чаще вручается тем, кто удобен США, НАТО и ЕС и стоящей за ними олигархии.

«В любом случае любое подобное награждение будет преждевременным. Главный вердикт политикам, писателям, общественным деятелям выносит история. А историю пишет народ. Яркий пример — Михаил Саакашвили, которого Запад и его местные компрадоры когда-то на все лады прославляли. Но время все расставило на свои места. Сегодня он в тюрьме за продажу страны иностранному капиталу и доведение своего народа до нищеты. Это логичный и неминуемый итог для всех коллаборантов, к коим, безусловно, относится и Майя Санду», — пояснил Владимир Ружанский.

Он подчеркнул: Нобелевская премия Санду вряд ли поможет молдавскому народу согреться зимой. При этом история знает немало примеров, когда народы в погоне за «высокими стандартами» оказывались в нищете и бесправии или были втянуты в бессмысленные и кровопролитные конфликты.

Майя Санду Майя Санду Фото: RONALD WITTEK/Global Look Press

«Пожалуй, пришло время для альтернативы Нобелевской премии. Нужна премия, которая будет оценивать вклад деятеля в мир, а не войну; в заботу о народе, а не об интересах олигархов. Что же до нынешней Нобелевки… Осел останется ослом, хоть ты осыпь его звездами», — резюмировал Ружанский.

Майя Санду
Нобелевская премия
Европа
Молдавия
