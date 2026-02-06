Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 07:13

Экс-премьера Норвегии заподозрили в коррупции на фоне дела Эпштейна

Турбьорн Ягланд Турбьорн Ягланд Фото: Michael Klimentyev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Бывшего премьер-министра Норвегии, экс-председателя норвежского Нобелевского комитета и экс-генсека Совета Европы Торбьорна Ягланда заподозрили в коррупции на фоне публикации дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает подразделение по борьбе с экономическими преступлениями (Oekokrim). В отношении него начато расследование.

Мы считаем, что есть разумные основания для расследования, учитывая, что в период, охватываемый опубликованными документами, он занимал должности председателя Нобелевского комитета и генерального секретаря Совета Европы, — говорится в заявлении.

При этом против Ягланда пока не выдвинули обвинений. Предполагается, что на посту премьер-министра он получал подарки, а также компенсации поездок и различные займы. Полиция требует лишить чиновника дипломатического иммунитета, который он получил как бывший глава международной организации.

Ранее члены правящей Лейбористской партии Великобритании в приватном порядке начали искать кандидатов для замены действующего премьер-министра Кира Стармера. Политический кризис вокруг него обострился в том числе из-за связи политика с Эпштейном.

Норвегия
коррупция
Джеффри Эпштейн
расследования
