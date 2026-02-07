Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 04:00

Нищета, бандитские войны, распад: что ждет Украину через 5 лет

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Минфин Украины подсчитал, что госдолг страны по итогам 2025 года почти сравнялся с ее ВВП. По словам бывшего украинского премьера Николая Азарова, в республике разворачивается полномасштабная катастрофа: если Запад вдруг прекратит оказывать Киеву гуманитарную и финансовую помощь, миллионы людей останутся без пособий и зарплат. Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: в любом случае судьба украинцев остается незавидной. Кто виноват в упадке и что ждет Украину через пять лет — в материале NEWS.ru.

Что происходит с экономикой Украины

Аналитики украинского Министерства финансов посчитали, что госдолг страны достиг уровня в 98,4% от прогнозируемого валового продукта. В абсолютном выражении общая сумма долговых обязательств Киева составляет более 9 трлн гривен — это эквивалентно $213,3 млрд. По сравнению с показателями 2024 года прирост в 2025-м составил почти 30%, или $47,3 млрд. Основной вклад в этот тренд внесло кредитование со стороны зарубежных партнеров: сейчас около 40% от общего внешнего долга составляют займы, предоставленные Украине Европейским союзом.

Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что на каждого жителя подконтрольной Киеву территории приходится $6821 задолженности. Чтобы погасить все долги Украины, которые имеются на данный момент, потребуется не менее 30 лет, считают в НБУ.

Однако доктор экономических наук Алексей Зубец в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что с экономической точки зрения страны под названием Украина уже не существует. Еще до недавних пор она жила в основном за счет доходов от продукции сельского хозяйства и металлургии, однако обе эти отрасли сейчас в глубоком кризисе. Самые плодородные земли, как и уголь для металлургических предприятий, находятся в зоне СВО — работать с ними невозможно.

«К тому же бо́льшую часть пахотных земель при Владимире Зеленском скупили американские агрохолдинги. И через пять лет они будут использоваться в интересах США, а не Украины», — пояснил он.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

То же самое касается и ресурсов, находящихся в земле, которые отойдут к Штатам по условиям «ресурсной сделки», добавил Зубец.

Почему украинцы выживают, а не живут

Украина регулярно получает финансовую помощь от стран Запада. По подсчетам Кильского института мировой экономики, с начала СВО и только до августа 2025 года Киеву по линии ЕС было выделено $79,34 млрд. В начале февраля послы стран Евросоюза согласовали предоставление Украине очередного кредита на $90 млрд в 2026–2027 годах. Как отмечала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, две трети этой суммы направят на военные закупки, оставшиеся $30 млрд — на поддержку бюджета.

Несмотря на это, Украина остается на грани экономической и социальной катастрофы, уверен бывший премьер страны Николай Азаров. В своем Telegram-канале он подчеркивал, что сегодня минимальная пенсия в республике составляет около $60 — это даже вдвое меньше, чем было в 2013 году. Такими же темпами падают и зарплаты простых украинцев. Если финансирование от Запада прекратится, республика погрузится в нищету, уверен политик.

«Перестанут выплачиваться пенсии и заработные платы, не хватит денег на элементарное обеспечение работы инфраструктуры и так далее», — заметил он.

Зубец в свою очередь отмечает: поскольку большая часть украинской энергетики уничтожена, а производства не работают, у жителей страны не остается возможностей для заработка.

«Из-за этого через пять лет население Украины, которое и так снижается, сократится до 15 млн человек. Останутся в основном пенсионеры и чиновники, которые ничего не производят. Оставшиеся украинцы будут жить за счет личных подсобных и небольших фермерских хозяйств, а также мелких производств — в основном перерабатывающих сельхозпродукцию. Украина станет похожа на Конго, где криминальные группировки воюют за контроль над алмазными приисками. Только вместо алмазов — уголь, газ и картошка», — уверен экономист.

Фото: NEWS.ru

Какое будущее ждет Украину

Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены, что уже в обозримой перспективе идея существования Украины как единого государства останется в прошлом. Военный эксперт, кандидат исторических наук Иван Коновалов считает: если через условные пять лет от страны что-то и останется, то она превратится в поле битвы — в первую очередь политической.

«Европа будет пытаться вернуть Украине роль тарана против России. А Россия, в свою очередь, бороться за нейтральный статус страны», — считает эксперт.

Он допустил, что к власти в Киеве придут силы более умеренные, чем сейчас. Они попытаются восстановить страну или хотя бы как-то взять ее под контроль, балансируя между Россией и Западом. Европа же постарается подорвать ситуацию изнутри и при помощи очередной цветной революции привести лояльное Брюсселю руководство, нацеленное исключительно на противостояние с русскими.

Руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект», член Общественной палаты РФ Георгий Федоров в разговоре с NEWS.ru описал четыре возможных сценария дальнейшего существования Украины. Первый подразумевает полную криминализацию экономики и политики.

«В стране останется много оружия и людей, умеющих им владеть. Украина при формальной целостности государства распадется на несколько регионов, контролируемых криминальными и нацистскими группировками», — предположил он.

Второй сценарий: в республике сохранится неонацистская власть, которая уже в течение пяти лет подготовится к очередному противостоянию с РФ при активной поддержке Запада, добавил эксперт.

«Третий сценарий — Украины не станет: ее территорию поделят Россия, Польша, Румыния и Венгрия, вернув территории, которые им раньше принадлежали», — пояснил Федоров.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

А самым благоприятным для РФ, по его мнению, мог бы стать четвертый вариант.

«Часть бывшей УССР перейдет к России, а остальная сохранится в качестве лояльного нам государства», — резюмировал член ОП.

Читайте также:

РФ и США нужен мир, Украине и Европе — война. Как прошли переговоры в ОАЭ

«Доходит даже до Украины»: замерзшая Европа вовсю скупает российский газ

Педофилия, коррупция, торговля людьми: вскрыты интересы Эпштейна на Украине

