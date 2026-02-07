Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 03:41

Две категории россиян ждет повышение пенсии с 1 марта

Депутат Говырин напомнил, что с 1 марта повышаются выплаты 80-летним пенсионерам

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
С 1 марта в России будет произведено повышение пенсий для двух категорий граждан: пенсионеров, которым в феврале 2026 года исполнилось 80 лет, и лиц, впервые получивших первую группу инвалидности, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Говырин. Повышение коснется фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.

Тем пенсионерам, кому исполнилось 80 лет в феврале 2026 года, с 1 марта устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, — уточнил Говырин.

Как пояснил парламентарий, выплата к страховой пенсии по старости увеличивается на 100%, то есть удваивается. При этом удваивается именно фиксированная часть, а не вся сумма пенсии. Данное повышение назначается автоматически, и обращаться с заявлением, как правило, не требуется.

Для инвалидов I группы также предусмотрено увеличение фиксированной выплаты или назначение надбавки на уход. Если инвалидность была установлена в феврале, перерасчет производится с момента получения решения МСЭ, и изменения часто отражаются уже в мартовской выплате. Если пенсионер уже получает повышенную выплату как инвалид I группы, отдельное увеличение за 80 лет не производится.

Ранее сообщалось, что социальные пенсии в России с 1 апреля будут увеличены на 6,8%, что улучшит материальное положение почти 4,3 млн граждан. Ежегодная индексация затронет получателей как социальных, так и государственных пенсий.

