06 февраля 2026 в 13:17

Индексация соцпенсий ожидает россиян в апреле

Котяков: социальные пенсии в России будут проиндексированы на 6,8% с 1 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Социальные пенсии в России с 1 апреля будут увеличены на 6,8%, что улучшит материальное положение почти 4,3 миллиона граждан, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Ежегодная индексация затронет получателей как социальных, так и государственных пенсий, передает ТАСС.

Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2026 году она составит 6,8%. Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4,3 млн пенсионеров, из которых около 3,6 млн человек — получатели социальных пенсий и около 700 тыс. получателей государственного пенсионного обеспечения, — сказал он.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что в феврале 2026 года увеличатся страховые пенсии россиян, достигших 80-летнего возраста. По его словам, для этой группы предусмотрено удвоение фиксированной выплаты к пенсии по старости, а также с 2025 года в ее состав включена надбавка за уход.

Кроме того, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова сообщила, что в 2026 году граждане без официального трудового стажа будут получать фиксированную социальную пенсию в размере 8824 рублей. Она уточнила, что если данная сумма окажется меньше регионального прожиточного минимума, к ней будет назначена федеральная социальная доплата.

