Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 05:23

Сенатор раскрыла сумму пенсии для тех, кто никогда не работал

Мельникова: пенсия по старости для неработавших россиян составит 8824 рубля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Граждане, не имеющие официального трудового стажа, получат фиксированную социальную пенсию в размере 8824 рублей в 2026 году, сообщила РИА Новости экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова. По ее словам, если выплата окажется ниже прожиточного минимума в регионе, к ней будет установлена федеральная доплата.

Размер социальной пенсии — это фиксированная сумма, которая каждый год индексируется. С 1 января 2026 года составляет 8824 рубля, — заявила Мельникова.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что матери троих детей, а также педагоги и медики сохраняют право на досрочный выход на пенсию, что является частью государственной политики по учету особых заслуг и сложных условий труда. По его словам, с 2026 года для многодетных женщин будет действовать важное новшество по учету стажа.

До этого сообщалось, что все социальные выплаты, подлежащие индексации с 1 февраля, будут автоматически перечислены гражданам в увеличенном размере. При этом получателям не придется никуда обращаться или подавать какие-либо заявления.

пенсии
соцфонды
Совфед
выплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кошатникам перечислили смертельно опасные для питомцев комнатные растения
Новые российские «Молнии» кошмарят ВСУ: успехи ВС РФ к утру 24 января
Чибис сообщил о повреждении опор линий электропередачи в Мурманской области
Сонник: котенок во сне сулит любовь? Полное толкование
Почти 250 украинских военных сгинули в зоне СВО
Российские военные сбили 88 БПЛА в зоне СВО за сутки
Сенатор раскрыла сумму пенсии для тех, кто никогда не работал
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 января
ВСУ потеряли больше сотни бойцов за сутки
В Госдуме рассказали, как жильцы могут вернуть деньги за плохое отопление
Хейтеры, новое предложение, нервный срыв: как живет Анастасия Решетова
Снится тигр: предвестие удачи или беды? Полное толкование
Враг на века? Почему США и Россия не станут союзниками, при чем тут Китай
«Индекс пиццы» в Пентагоне резко подскочил
МИД РФ назвал ключевое условия для урегулирования на Украине
Две авиакомпании перестали пускать самолеты над Израилем, Ираком и Ираном
«Не сторонник»: канцлер Австрии не одобрил быстрое вступление Украины в ЕС
Трамп сообщил, что Канада отвергла идею «Золотого купола» над Гренландией
В КПРФ призвали не вводить НДС на один из видов банковских услуг
МОК доверился Италии в вопросе безопасности россиян на Олимпиаде
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.