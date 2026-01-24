Сенатор раскрыла сумму пенсии для тех, кто никогда не работал

Сенатор раскрыла сумму пенсии для тех, кто никогда не работал Мельникова: пенсия по старости для неработавших россиян составит 8824 рубля

Граждане, не имеющие официального трудового стажа, получат фиксированную социальную пенсию в размере 8824 рублей в 2026 году, сообщила РИА Новости экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова. По ее словам, если выплата окажется ниже прожиточного минимума в регионе, к ней будет установлена федеральная доплата.

Размер социальной пенсии — это фиксированная сумма, которая каждый год индексируется. С 1 января 2026 года составляет 8824 рубля, — заявила Мельникова.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что матери троих детей, а также педагоги и медики сохраняют право на досрочный выход на пенсию, что является частью государственной политики по учету особых заслуг и сложных условий труда. По его словам, с 2026 года для многодетных женщин будет действовать важное новшество по учету стажа.

До этого сообщалось, что все социальные выплаты, подлежащие индексации с 1 февраля, будут автоматически перечислены гражданам в увеличенном размере. При этом получателям не придется никуда обращаться или подавать какие-либо заявления.