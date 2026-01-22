Депутат ответил, кто вправе досрочно уйти на пенсию

Матери троих детей, а также педагоги и медики сохраняют право на досрочный выход на пенсию, что является частью государственной политики по учету особых заслуг и сложных условий труда, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, с 2026 года для многодетных женщин будет действовать важное новшество по учету стажа.

Государство всегда учитывало особые заслуги и сложные условия труда, поэтому досрочная пенсия сохраняется для широкого круга граждан. Это многодетные матери, для которых с 2026 года действует важное новшество: в стаж будет включаться период ухода за всеми детьми, а не только за четырьмя, как было раньше. Матери троих детей могут выйти на пенсию в 57 лет, четверых — в 56 лет, а пятерых и более — в 50 лет. Педагоги и медицинские работники, посвятившие профессии 25 и более лет, также сохраняют это право. Жители Крайнего Севера и приравненных местностей, имеющие специальный стаж, выходят на пенсию на пять лет раньше, — пояснил Чаплин.

Он отметил, что право на раннюю пенсию также имеют родители, воспитавшие ребенка-инвалида, и граждане с длительным трудовым стажем. По словам депутата, для мужчин, отработавших 42 года, предусмотрена возможность уйти на заслуженный отдых на два года раньше общеустановленного срока.

Право на ранний отдых имеют и родители, воспитавшие ребенка-инвалида: женщины в 50 лет, мужчины в 55 лет. Ключевым основанием для досрочного выхода на пенсию был и остается трудовой стаж. Мужчины, отработавшие 42 года, и женщины со стажем 37 лет получают право уйти на отдых на два года раньше установленного срока. Эта норма — дань уважения многолетнему добросовестному труду, — подытожил Чаплин.

Ранее сообщалось, что страховой стаж теперь будет включать в себя все время отпуска по уходу за ребенком до полутора лет. Это позволит увеличить размер пенсии родителей, имеющих пять и более детей.