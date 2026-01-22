Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 06:20

Депутат ответил, кто вправе досрочно уйти на пенсию

Депутат Чаплин: матери троих детей и учителя вправе досрочно уйти на пенсию

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Матери троих детей, а также педагоги и медики сохраняют право на досрочный выход на пенсию, что является частью государственной политики по учету особых заслуг и сложных условий труда, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, с 2026 года для многодетных женщин будет действовать важное новшество по учету стажа.

Государство всегда учитывало особые заслуги и сложные условия труда, поэтому досрочная пенсия сохраняется для широкого круга граждан. Это многодетные матери, для которых с 2026 года действует важное новшество: в стаж будет включаться период ухода за всеми детьми, а не только за четырьмя, как было раньше. Матери троих детей могут выйти на пенсию в 57 лет, четверых — в 56 лет, а пятерых и более — в 50 лет. Педагоги и медицинские работники, посвятившие профессии 25 и более лет, также сохраняют это право. Жители Крайнего Севера и приравненных местностей, имеющие специальный стаж, выходят на пенсию на пять лет раньше, — пояснил Чаплин.

Он отметил, что право на раннюю пенсию также имеют родители, воспитавшие ребенка-инвалида, и граждане с длительным трудовым стажем. По словам депутата, для мужчин, отработавших 42 года, предусмотрена возможность уйти на заслуженный отдых на два года раньше общеустановленного срока.

Право на ранний отдых имеют и родители, воспитавшие ребенка-инвалида: женщины в 50 лет, мужчины в 55 лет. Ключевым основанием для досрочного выхода на пенсию был и остается трудовой стаж. Мужчины, отработавшие 42 года, и женщины со стажем 37 лет получают право уйти на отдых на два года раньше установленного срока. Эта норма — дань уважения многолетнему добросовестному труду, — подытожил Чаплин.

Ранее сообщалось, что страховой стаж теперь будет включать в себя все время отпуска по уходу за ребенком до полутора лет. Это позволит увеличить размер пенсии родителей, имеющих пять и более детей.

россияне
пенсии
Никита Чаплин
педагоги
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В СВР раскрыли планы коалиции желающих на Украину
Супругов Клинтон могут наказать за неявку на допрос по делу Эпштейна
Иностранную броню выжгли точечными ударами: успехи ВС РФ к утру 22 января
Юрист ответил, можно ли получить налоговый вычет за квартиру дважды
Россиянам озвучили, чем могут грозить частые перекуры на работе
Депутат ответил, кто вправе досрочно уйти на пенсию
Диетолог поставила точку в спорах о волшебной пользе хлорофилла
Экс-спецпосланник Трампа по Украине нашел себе престижную работу
Застройщик или частник: у кого дешевле купить квартиру, в чем риски
Золотые правила приготовления чебурека: идеальные тесто и начинка, секреты
Два Abrams и три Leopard не выдержали натиска ВС РФ в зоне спецоперации
Челябинских школьников распустили по домам из-за трескучих морозов
Мужчина попытался прорваться в генконсульство РФ в Нью-Йорке
Что значит икона в сновидениях: секреты сонников
Скандинавская страна отказалась ставить забор на границе с Россией
Россиянам объяснили, кто в 2026 году сможет досрочно выйти на пенсию
Церковная служба во сне: благословение или испытание впереди?
Пенсии многодетных матерей вырастут: что зачтут в стаж, кому ждать прибавки
Стали известны детали проекта соглашения по Гренландии
Психотерапия, зависимость, личная жизнь: где сейчас Сергей Бурунов
Дальше
Самое популярное
2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой
Общество

2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.